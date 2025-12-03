2025年國泰寒冬送暖開跑 前進225所偏鄉小學關懷1.8萬學童

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
今年寒冬送暖，國泰特別結合曲全立導演的紀錄片電影《台灣超人》的校園公播權捐贈，希望透過影片傳達永不放棄的勇氣，來鼓舞每位學童，學習不怕困難。由左至右為美力台灣3D協會理事長趙文豪、導演曲全立、德化國小校長陳建順、國泰慈善基金會總幹事張殷壽。國泰慈善基金會／提供
邁入第24年的國泰寒冬送暖活動，自今年12月起正式起跑，由國泰公益集團旗下的國泰人壽慈善基金會、國泰世華銀行基金會、國泰建設文教基金會共同舉辦，透過遍及全台國泰志工們前往偏鄉小學送暖傳愛，預計造訪225所學校，關懷近1.8萬名學童，創下歷年新高。

今年送暖活動別具意義，透過《台灣超人》校園公播，紀錄克服先天障礙的8位生命鬥士背後不凡的故事，傳達超越自己就是超人、用生命影響生命也是超人，透過紀錄片，鼓舞孩童勇敢面對各種際遇，只要付諸行動，人人都能成為超越自我的超人。

此外，防詐觀念宣導，更是學齡學童生活必修課，透過遊戲互動，讓孩童辨識各種生活中遇到的詐騙情境，培育阻詐識詐小尖兵。

國泰慈善基金會總幹事張殷壽2日更親自前往台中市大甲區德化國小，為孩子親自獻上暖手抱枕作為送暖物資，與現場孩童一同參與一連串傳愛趣味活動，如反詐趣味問答、幻術魔術秀、世界冠軍金牌雙人小丑氣球秀、烏克麗麗歌曲表演等。全場充滿驚嘆聲和笑聲，更讓233名學童收穫滿載，陪伴學童們體驗這份歲末的歡樂與祝福。

張殷壽表示，今天來到德化國小要送給每位小朋友三樣禮物，第一是大家在午休時可以用到暖手抱枕；第二就是送台灣超人，希望大家看了電影《台灣超人》後可以獲得啟發，建立起勇氣；第三是送反詐騙保護自己力量的禮物，現在社會上有很多詐騙，要學會保護自己並把今天學到的觀念帶回家告訴爸爸媽媽、爺爺奶奶。希望大家今天獲得的三項禮物，將關心和祝福放在心裡，未來長大後把它傳播給身邊的人。

德化國小校長陳建順也表示，感謝國泰慈善基金會送給小朋友們三個耶誕禮物，看到小朋友這麼投入並且學到課堂以外的勇氣和反詐騙觀念知識，留下了難得的記憶。

今年國泰寒冬送暖特別與導演曲全立合作，贊助電影《台灣超人》紀錄片校園公播權，《台灣超人》記錄了八位生命鬥士的故事，濃縮近百位台灣超人的精神，片中台灣超人們克服先天障礙、勇敢面對各種際遇，以及在各領域獲得優秀成果的生命歷程故事，成為現實中最閃耀的光。希望學童能受到台灣超人的精神鼓舞而啟發，同時也讓學校老師、同學們知道國泰在企業永續推動過程中的學童培力價值。

此次《台灣超人》導演曲全立也親自造訪德化國小，他提到，所謂的台灣超人就是超越自己的人。今天來到德化國小就是希望每個小朋友看完電影台灣超人後，都能在面對困難時，披上勇氣的披風，在心中告訴自己「我可以」，並且用這樣的精神平安快樂的長大。

此外，今年寒冬送暖特別擴大參與，包括今年遭受風災的學校、TFT（Teach For Taiwan）合作的偏鄉小學、並動員集團之力，由國泰金控旗下子公司主管同仁投入擔任志工，送暖足跡涵蓋新北市、新竹、苗栗、台中、南投、雲林、嘉義、台南、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖等，總計16個縣市、98個鄉鎮區，舉辦逾225場活動，為近1.8萬名學童送上祝福。

值得一提的是，國泰準備的禮物都是出自國泰員工的捐款善舉，活動中也特別設計反詐騙宣導互動橋段，以有獎徵答趣味方式，讓學童們學習基本的反詐騙觀念，舉例各種詐騙情境模擬，像是「有人在遊戲裡說，給我100元，我幫你升級超強裝備」、「在網路上有人說，幫我填資料就送你點數，你要怎麼做？」等，透過這些貼近學生生活情境題，讓反詐騙觀念和因應方式傳達給學童們，建立防詐基本意識，強化學童反詐體質，讓校園成為詐騙預防的第一道防線。

國泰長期關注偏鄉校園資源短缺問題，自2002年起推動寒冬送暖，期望將愛心物資送到偏鄉學校，以及透過正念影響力溝通、防詐識詐宣導等，不只鼓勵學童培養自信心，更希望將「給人幸福就是幸福」情懷傳達到孩子心中，希望他們未來長大有能力後，也能成為付出與回饋社會的一份子。國泰長期致力偏鄉關懷，盼能拋磚引玉讓各界共襄盛舉，一起以實際行動，給予孩童揚帆的動力、社會永續發展正向力量。

