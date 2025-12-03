高資產族群美元保單新選擇 全球人壽攜手彰銀

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
全球人壽推出全新美元利變型壽險商品「全球人壽美利長盈利率變動型美元終身壽險（定額給付型）」，彰化銀行進行首賣。圖／全球人壽提供
迎接歲末年終，高資產客群年度資產盤點與重新檢視傳承規劃，全球人壽推出全新美元利變型壽險商品「全球人壽美利長盈利率變動型美元終身壽險（定額給付型）」，並與合作夥伴彰化銀行攜手合作進行首賣。

全球人壽表示，「美利長盈」兼具壽險保障、美元資產累積與財富傳承三大功能，為客戶提供穩健的保障與長期資產增值效果。商品特色在於不僅能有效滿足家庭保障需求，更可累積美元保單價值，成為高資產客群進行資產配置與世代傳承的理想工具。

「美利長盈」運用宣告利率，有機會每年享有增值回饋分享金，運用增值回饋分享金機制，讓保障及資產享加乘效果。分期定期給付，具有指定傳承功能，可透過分期定額給付方式，提前為子女（受益人）規劃穩定收入，實現「愛與財富雙傳承」，讓傳承計畫更周延。可依自身規劃繳費年期提供躉繳及2年期彈性選擇，滿足更多資金規劃需求。客戶投保原則上免體檢，投保過程更為便捷。

在銀髮族保障需求持續上升的趨勢下，「美利長盈」最高投保年齡至80歲（限躉繳），同時為讓銀髮族快速了解保險內容，全球人壽與彰銀特別將商品DM重點語音化，客戶於掃描QR Code後，即可透過語音說明清楚了解商品內容。欲了解「全球人壽美利長盈利率變動型美元終身壽險（定額給付型）」詳情，請洽全球人壽或彰化銀行各分行。

商品 壽險 彰化銀行

相關新聞

彭金隆：台版穩定幣最快明年六、七月可看到

金管會主委彭金隆今日對穩定幣發行最新進度指出，已與央行有共識，第一階段基於風險管理，會先由金融機構作為發行者。彭金隆指出...

銀行業獲利今年有機會創新高 彭金隆喊話金融機構加薪

金管會昨日公布金融三業最新獲利，銀行業前十月稅前獲利為5462.5億元，對此彭金隆今日在財委會上回應，今年有機會再創史上...

幣安聯合創辦人何一出任聯合執行長 註冊用戶已近3億

全球區塊鏈生態系統及全球交易量和用戶數領先的加密貨幣交易所幣安（Binance）3日在幣安區塊鏈周（Binance Bl...

幣圈MBTI人格大解密！遠銀Bankee：I型人贏家占比是E型人2倍以上

MBTI人格風潮席捲全球，遠東商銀Bankee社群銀行在《2025 虛擬資產調查報告》中，首度公布「幣圈MBTI人格分析...

美國非投資等級公司債有底氣 參與美國經濟與股市榮景

伴隨降息預期升溫，美股近日展開強勢反攻行情，不過投資人對股市與AI投資也換上了放大鏡檢視，富蘭克林證券投顧表示，美國經濟...

壽險要大變了！金管會彭金隆推三招強化體質：國內投資喊變多

金管會主委彭金隆3日於立院表示，未來將以「資產面、負債面、淨值面」三面向同步強化壽險業體質。資產面要加大國內投資以改善資...

