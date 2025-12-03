高資產族群美元保單新選擇 全球人壽攜手彰銀

迎接歲末年終，高資產客群年度資產盤點與重新檢視傳承規劃，全球人壽推出全新美元利變型壽險商品「全球人壽美利長盈利率變動型美元終身壽險（定額給付型）」，並與合作夥伴彰化銀行攜手合作進行首賣。

全球人壽表示，「美利長盈」兼具壽險保障、美元資產累積與財富傳承三大功能，為客戶提供穩健的保障與長期資產增值效果。商品特色在於不僅能有效滿足家庭保障需求，更可累積美元保單價值，成為高資產客群進行資產配置與世代傳承的理想工具。

「美利長盈」運用宣告利率，有機會每年享有增值回饋分享金，運用增值回饋分享金機制，讓保障及資產享加乘效果。分期定期給付，具有指定傳承功能，可透過分期定額給付方式，提前為子女（受益人）規劃穩定收入，實現「愛與財富雙傳承」，讓傳承計畫更周延。可依自身規劃繳費年期提供躉繳及2年期彈性選擇，滿足更多資金規劃需求。客戶投保原則上免體檢，投保過程更為便捷。

在銀髮族保障需求持續上升的趨勢下，「美利長盈」最高投保年齡至80歲（限躉繳），同時為讓銀髮族快速了解保險內容，全球人壽與彰銀特別將商品DM重點語音化，客戶於掃描QR Code後，即可透過語音說明清楚了解商品內容。欲了解「全球人壽美利長盈利率變動型美元終身壽險（定額給付型）」詳情，請洽全球人壽或彰化銀行各分行。