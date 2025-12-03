統一投信主動式 ETF 市占四成引領三大趨勢浪潮

主動式ETF從5月開始啟航，半年來飛快成長，目前13檔主動式ETF合計受益人數已突破53萬人、規模已達1,039億元。其中，主動統一台股增長（00981A）各項指標領先群雄，讓統一投信的主動式品牌吸引力聲名大噪，也帶動上市不到一個月的主動統一全球創新（00988A）同步快速成長，兩檔ETF在主動式市場攜手共創約四成的市占率，也領軍主動式ETF邁向「表現分化、規模差異、品牌效應」的三大結構性趨勢發展。

在53萬名主動式ETF受益人中，統一00981A一檔吸走三成流量，受益人達162,583人，等於每三個主動式ETF投資人中，就有一人持有00981A。統一00981A在5月底以每股10元掛牌，截至11月28日淨值攀升至16.16元，此優異表現是00981A人氣與資金快速竄升的關鍵。

觀察00981A的股東結構，不只深受散戶喜愛，專業選股的大戶也對00981A投下信任票。以集保戶股權分散表來看，00981A的千張大戶持續增加至87人，是目前大戶人數唯一超過50人的主動式ETF，大戶層級的逐步放大也成為多頭強心針。

受益人向績優的主動式ETF集中，使得市場進入規模差異化階段，目前只有兩檔規模「三位數」的主動式ETF，統一00981A以規模361億元居冠，規模從成立時的28億元，已經成長1,194%。

00981A不僅在人氣與規模產生集中化，也突顯出投信投研團隊的重要性，資金流向也從選產品進化到選品牌。統一投信的團隊選股邏輯與操作風格、基金累積績效的表現力等都成為關鍵，帶動統一投信第二檔王牌主動統一全球創新（00988A）也備受青睞，上市不到一個月，受益人和規模都居主動式海外ETF之冠，其中，規模更是13檔主動式ETF的第三名。

統一投信是老字號的主動式基金專家，長線績優表現讓定期定額族的長線資金穩健投資於統一投信的主動式基金，如今，統一投信以主動式團隊投入主動式ETF戰場，半年繳出亮麗成績，更放大統一投信在主動式領域的專業形象，也讓統一投信快速在主動式ETF品牌版圖建立霸業。