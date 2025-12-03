富蘭克林坦伯頓基金集團2026年展望 三大主題掌握全球財富新機遇

2025年接近尾聲，全球股債市有望歡喜豐收，展望2026年，富蘭克林坦伯頓基金集團發表2026年全球投資展望，期能為投資人擘劃投資藍圖，打造金馬年組合。

富蘭克林坦伯頓基金集團2026年看好三大主題，包括：

(1)機會擴大(Broadening)：2025年受惠於AI投資帶動及企業應對關稅不確定性，全球經濟與企業展現韌性，但這波漲勢背後也隱藏著股市漲勢過度集中的風險，預期2026年隨著AI投資逐漸發揮生產力效應、聯準會降息寬鬆的環境下，將讓美股與國際股市間表現的差距收斂，策略上建議增加新興股債市、日歐股市、美國小型股等配置；

(2)殖利率曲線趨陡(Steepening)：預期聯準會等主要國家央行降息(預期)將壓低短天期利率，但三大因素讓長天期利率及實質利率將維持相對高檔，包括美國通膨仍高於聯準會目標2%、AI/能源基礎建設投資龐大的資金需求、以及美歐日中融資需求，策略上應側重中短天期債券、精選信用債、看好新興市場當地債蘊藏較多高實質利率的投資機會及股票資產；

(3)美元趨弱(Weakening)：預期聯準會降息縮小利差優勢、全球資產再平衡、美元評價面偏貴及川普多變難測，將壓抑美元走弱，策略上建議納入非美資產，尤其看好新興市場、黃金及數位資產，而美元弱勢有利於海外營收比重較高的美股及科技產業。

此外，因應AI浪潮、國際地緣政治情勢變化等重大變革，富蘭克林坦伯頓基金集團也點名三大長期趨勢，包括智能時代來臨、私募市場成為主流、以及大政府時代，將重塑全球經濟、國際地緣政治及金融市場樣貌，投資人應以長期眼光發掘跨時代的投資機會，避免因短線市場雜音或波動而打亂長期投資規劃。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博指出，看好新興國家的轉運機會，在歷經新冠疫情、央行大舉升息、川普關稅連番衝擊後，展現經濟強韌姿態，因為很多國家已採取更嚴謹的財政和貨幣政策，相較20年前已脫胎換骨。尤其在中美關係緊張，驅動全球供應鏈重組，馬來西亞、印度、墨西哥和巴西等均為受惠國。新興國家本身改革題材令人驚喜，例如南非組建的聯合政府即積極推動基礎建設等利民政策。這些國家公債殖利率普遍高於成熟國家，展現很多投資機會。

富蘭克林坦伯頓全球投資團隊投資長曼拉．塞肯表示，新興市場過去20年結構劇變，產業重心由原物料、能源轉向科技、消費與服務，更有為數眾多的公司成為推動全球經濟運轉的企業，新興市場企業獲利正處於落底回升的轉折點，預估2023~2027年新興市場企業獲利的年複合成長率預估將有12~14%的成長幅度，預期這將帶動新興股市表現優於成熟股市。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森·柯堤斯指出，2026年與AI相關的結構性主題有三：1.生產力飛輪效應：AI已在科技、醫療、金融、工業等領域帶來生產力提升且創造正向循環，那些能將AI應用於關鍵痛點的公司都能創造價值；2.工業復興：AI正在變革實體經濟，機器人、自動化、數位孿生等技術正在重塑製造業、運輸業、建築業，並提高生產效率、減少浪費、增強安全性；3.能源演進：AI經濟高度依賴能源，故正推動大規模能源投資，也使電源管理、智慧電網、數位化優化等領域蘊藏機會。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德表示，當前宏觀環境持續有利於黃金，主因包含川普政策不確定性、地緣政治風險仍存、央行儲備資產多元化等，隨著金價攀高，金礦股亦可望持續受益於高金價帶來的獲利能力提升。在金礦股現金流量大增、估值低之下，對未來幾個月的併購活動持樂觀態度，因併購是一種有效、具成本效益、可用來取代日益枯竭的黃金儲量的方式，併購亦有助支持擁有優質資產的早期公司。