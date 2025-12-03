全支付首度曝盜刷金額！39人被詐340萬元

全支付爆出釣魚盜刷事件，受害者遭盜刷金額曝光。銀行局長童政彰說，共有39名用戶受害、涉款約340萬元。據了解，這筆款項已全數遭詐團轉出，求償難度高。

立委李坤城3日在財委會質詢全支付盜刷，金管會目前了解狀況。

金管會指出，不法集團趁全支付進行「業務擴展、系統更新」期間大量發送假冒官方的釣魚簡訊，民眾誤信並輸入帳密與OTP一次性密碼，使詐團成功綁定帳戶並扣款。

童政彰坦言，詐騙集團常挑選特定金融機構發動攻擊，並在業者有行銷活動或系統轉換時「趁虛而入」，大量群發簡訊。這類攻擊多為無差別投放，「有些人剛好是該機構客戶，有些不是」，但只要有人上鉤，就可能造成盜刷。

依過去評議中心處理的相似案件，多數結果顯示民眾因主動提供帳號、密碼、OTP等身分驗證資訊，責任多半落在消費者端。因此本案若依同樣邏輯進行評議，勝訴機率恐偏低。

金管會強調，詐團技術愈來愈精準，連簡訊內容、網址、更新提示介面都幾可亂真。全支付已向165通報並持續監控假網站，但仍呼籲民眾切勿點擊來路不明連結，更不要在不熟悉的頁面輸入帳密或OTP，「只要OTP外流，詐團等同拿到鑰匙」。

金管會要求全支付全面加強示警機制、提高簡訊與推播告警頻率，並強化用戶教育。若民眾發現扣款異常，應立即聯繫電支業者與發卡銀行，以減少損失。