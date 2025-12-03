彭金隆：台版穩定幣最快明年六、七月可看到

金管會主委彭金隆今日對穩定幣發行最新進度指出，已與央行有共識，第一階段基於風險管理，會先由金融機構作為發行者。彭金隆指出，目前虛擬資產服務法本周也會在政院舉行審查會，若一切順利，本會期若能送進立院可在下會期通過的話，那麼最快下半年才有可能完成法制作業，預定最快明年六、七月就看到台版穩定幣上路。

銀行局長童政彰也指出，2018年接受APG第三輪評鑑中，已界定OBU為高風險，因此已要求銀行強化開戶前後的審查與追蹤，對OBU是否有漏洞，該如何加強，也會在本月底之前找銀行與法務部洗防處開會，而該場會議最重要的，仍在於對於如何精進銀行的申報及可疑帳戶的偵測這二大面向，討論更精進的方式，該會議也會由童政彰親自主持，全體銀行都會參加，而且至少銀行的洗防處主管一定要出席。

對於全支付用戶遭盜刷的事件，童政彰在備詢時也指出，受害人有39名，約有340萬左右的金額被盜刷，是在系統轉換測試期間，被詐團以大量的簡訊，趁虛而入，詐團也會不特定選擇金融機構來攻擊，無差別式的隨機大量傳送簡訊，過去評議中心的評議結果，是由於民眾主動把帳密交給詐團，因此在責任分攤上相對不利。