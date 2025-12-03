台中銀攜手 LINE Pay Money 拓展電支業務 首次連結享30元加碼

為因應快速成長的數位支付潮流，並提供用戶更便捷與安全的行動支付體驗，台中銀行與全新電子支付機構@@@LINE Pay@@@ Money合作推出「約定連結存款帳戶付款」服務，並於2025年12月3日下午3點正式上線。

透過「約定連結存款帳戶付款」服務，讓用戶可於LINE Pay中的 LINE Pay Money 綁定台中銀行存款帳戶，以進行儲值、提領等多項交易。綁定流程簡單直覺，無須繁瑣設定即可快速完成；同時透過系統化安全機制強化交易驗證，確保資金流向透明、安全可靠，使消費者在日常支付中享有更輕鬆、快速且無負擔的體驗。

配合服務上線，台中銀行與LINE Pay Money同步推出限時限量回饋活動，於2025年12月3日下午3點起，首次完成LINE Pay Money帳戶連結台中銀行存款帳戶者，可獲得儲值金30元，每人限回饋一次，發完為止。台中銀行誠摯邀請民眾立即體驗全新連結服務，享受更便捷的支付模式並獲得專屬好康！

台中銀行近年積極推動數位轉型與支付創新，從行動金融到電子支付領域均不斷深化布局。此次與 LINE Pay Money 的合作，不僅拓展了台中銀行在數位支付的應用範圍，也進一步強化跨平台間的服務整合，有助提升客戶在多元場景中的金融使用便利性。未來，台中銀行將持續聯手更多電子支付業者與金融科技夥伴，共同打造更安全、便捷且互通的金融生態圈，提供客戶全方位、更貼近生活需求的數位金融服務。