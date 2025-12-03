快訊

台股上漲228點收27,793點 台積電收高20元

駭人！台中騎車與大貨車車禍 女騎士頭顱滾地慘死

陳都靈是誰？為何被說「于朦朧第二」？美國靈媒一句話預言成關注

台版穩定幣 最快明年下半年問世

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會主委彭金隆3日在立法院答詢時表示，「穩定幣」母法草案已送至行政院，若一切行政程序順利，最快明年下半年完成立法並公布子法後，穩定幣就有機會問世。

立委賴士葆詢問台版穩定幣何時上路，是否只限定金融機構發行？彭金隆說，母法草案並無限制，但與央行共識是，初步階段是以金融機構優先。

彭金隆說，本周會做穩定幣的行政院審查會，若一切順利，母法會在這會期會送到立法院排入議程，有可能會在下會期（明年二月）完成三讀通過，之後子法需要半年內公布，依此時程，預期最快明年下半年就有可能上路。

金管會 賴士葆 立法院

延伸閱讀

金融三業今年前10月賺8426億 彭金隆盼增員工福利

賴總統批馬政府無兩岸紅利及和平 賴士葆：當時沒上兆保護費

金管會主委彭金隆對健保補充保費 表達立場

談補充保費 彭金隆首發聲：建議商保補健保取代股利加費

相關新聞

彭金隆：台版穩定幣最快明年六、七月可看到

金管會主委彭金隆今日對穩定幣發行最新進度指出，已與央行有共識，第一階段基於風險管理，會先由金融機構作為發行者。彭金隆指出...

銀行業獲利今年有機會創新高 彭金隆喊話金融機構加薪

金管會昨日公布金融三業最新獲利，銀行業前十月稅前獲利為5462.5億元，對此彭金隆今日在財委會上回應，今年有機會再創史上...

壽險業外價準備金1兆才夠？ 彭金隆首度對外說明

對於保險局上周表示外價準備金要超過1兆才夠，金管會主委彭金隆今日在財委會備詢時指出，是用VOR 95%，即過去20年的周...

壽險要大變了！金管會彭金隆推三招強化體質：國內投資喊變多

金管會主委彭金隆3日於立院表示，未來將以「資產面、負債面、淨值面」三面向同步強化壽險業體質。資產面要加大國內投資以改善資...

債市黑馬 野村投信總座黃宏治：三大核心利多 澳洲公債成美債最佳替代

美國非農就業數字超乎市場預期，但旋又出現美國聯準會（FED）官員釋出降息訊號，市場預期聯準會至 2026 年仍具降息空間...

糾正一番賞藏籤亂象、要求資融業者停止惡性倒閉催繳 消費安全再升級

臺北市長蔣萬安就職三週年，臺北市政府法務局持續以「守護市民消費安全」為核心，從打擊不肖商業模式、杜絕詐騙手法，到處理惡性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。