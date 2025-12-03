台版穩定幣 最快明年下半年問世
金管會主委彭金隆3日在立法院答詢時表示，「穩定幣」母法草案已送至行政院，若一切行政程序順利，最快明年下半年完成立法並公布子法後，穩定幣就有機會問世。
立委賴士葆詢問台版穩定幣何時上路，是否只限定金融機構發行？彭金隆說，母法草案並無限制，但與央行共識是，初步階段是以金融機構優先。
彭金隆說，本周會做穩定幣的行政院審查會，若一切順利，母法會在這會期會送到立法院排入議程，有可能會在下會期（明年二月）完成三讀通過，之後子法需要半年內公布，依此時程，預期最快明年下半年就有可能上路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言