快訊

台股上漲228點收27,793點 台積電收高20元

駭人！台中騎車與大貨車車禍 女騎士頭顱滾地慘死

陳都靈是誰？為何被說「于朦朧第二」？美國靈媒一句話預言成關注

財政部與公股行庫將召開例會 聚焦房市景氣展望

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

財政部公股金融事業2025年第3季業務研討會將於本月10日登場，各行庫董總將與會出席，據了解，除了邀請台經院產經資料庫總監劉佩真來分享國內不動產市場景氣與展望外，包括每一季普遍也都會關切公股銀行的經營績效、打詐及綠色放款等政策宣導。

相關人士透露，財政部每一季固定都會與公股金控與銀行董總召開會議，為例行性的會議，每次開會主要檢討過去一季所發生的議題，並呼籲各公股銀行要確實做到，其中包括每一季各公股行庫的經營績效、是否有跟上預算目標；或是提醒公股銀行針對綠色放款應多多提供金融支援，同時也會提醒防詐、阻詐等政策宣導，預期都是財政部普遍會關心的議題。

由於中央銀行理監事會議將於18日召開第四季理監事會，此次市場聚焦的重點也在於房市選擇性信用管制，尤其是首購、都更、危老等政策性貸款是否有機會被排除在集中度統計，而財政部此次與公股銀董總會議也恰巧聚焦房市議題，是否與央行的房市管制政策具有相關性，也受到關切。

另外，由於新青安優惠房貸即將在2026年7月31日屆期，屆時是否會討論新青安政策繼續延長或調整等相關議題，也同樣受到矚目。

財政部 房市 市場

延伸閱讀

公股銀財管手續費收入大增

電動車「免費紅利」倒數！ 立院三讀 汽燃費更名「公路使用養護安全管理費」

【專家之眼】荒謬！減稅紅包攏是假，通膨加稅才是真

財劃法試算表算不出？侯友宜：財政部有責把金額算出來供檢驗

相關新聞

彭金隆：台版穩定幣最快明年六、七月可看到

金管會主委彭金隆今日對穩定幣發行最新進度指出，已與央行有共識，第一階段基於風險管理，會先由金融機構作為發行者。彭金隆指出...

銀行業獲利今年有機會創新高 彭金隆喊話金融機構加薪

金管會昨日公布金融三業最新獲利，銀行業前十月稅前獲利為5462.5億元，對此彭金隆今日在財委會上回應，今年有機會再創史上...

壽險業外價準備金1兆才夠？ 彭金隆首度對外說明

對於保險局上周表示外價準備金要超過1兆才夠，金管會主委彭金隆今日在財委會備詢時指出，是用VOR 95%，即過去20年的周...

壽險要大變了！金管會彭金隆推三招強化體質：國內投資喊變多

金管會主委彭金隆3日於立院表示，未來將以「資產面、負債面、淨值面」三面向同步強化壽險業體質。資產面要加大國內投資以改善資...

債市黑馬 野村投信總座黃宏治：三大核心利多 澳洲公債成美債最佳替代

美國非農就業數字超乎市場預期，但旋又出現美國聯準會（FED）官員釋出降息訊號，市場預期聯準會至 2026 年仍具降息空間...

糾正一番賞藏籤亂象、要求資融業者停止惡性倒閉催繳 消費安全再升級

臺北市長蔣萬安就職三週年，臺北市政府法務局持續以「守護市民消費安全」為核心，從打擊不肖商業模式、杜絕詐騙手法，到處理惡性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。