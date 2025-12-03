財政部與公股行庫將召開例會 聚焦房市景氣展望

財政部公股金融事業2025年第3季業務研討會將於本月10日登場，各行庫董總將與會出席，據了解，除了邀請台經院產經資料庫總監劉佩真來分享國內不動產市場景氣與展望外，包括每一季普遍也都會關切公股銀行的經營績效、打詐及綠色放款等政策宣導。

相關人士透露，財政部每一季固定都會與公股金控與銀行董總召開會議，為例行性的會議，每次開會主要檢討過去一季所發生的議題，並呼籲各公股銀行要確實做到，其中包括每一季各公股行庫的經營績效、是否有跟上預算目標；或是提醒公股銀行針對綠色放款應多多提供金融支援，同時也會提醒防詐、阻詐等政策宣導，預期都是財政部普遍會關心的議題。

由於中央銀行理監事會議將於18日召開第四季理監事會，此次市場聚焦的重點也在於房市選擇性信用管制，尤其是首購、都更、危老等政策性貸款是否有機會被排除在集中度統計，而財政部此次與公股銀董總會議也恰巧聚焦房市議題，是否與央行的房市管制政策具有相關性，也受到關切。

另外，由於新青安優惠房貸即將在2026年7月31日屆期，屆時是否會討論新青安政策繼續延長或調整等相關議題，也同樣受到矚目。