壽險要大變了！金管會彭金隆推三招強化體質：國內投資喊變多

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會主委彭金隆3日於立院表示，未來將以「資產面、負債面、淨值面」三面向同步強化壽險業體質。資產面要加大國內投資以改善資產負債錯配，負債面推動「去長期保證」以降低負債成本，依此可減輕淨值壓力，形成完整的體質改善工程。

彭金隆指出，壽險業長期因投資工具有限，使資金大量投資海外，導致資產與負債的存續期不匹配。未來將要求業者調整資產負債配置，提升國內投資比重，讓長期保單的負債結構與資產端更吻合。

同時推動負債端改革，透過「去長期保證化」降低既有保單的高保證成本，避免再度將風險轉嫁給社會。

在淨值面，彭金隆表示，強化資本的措施仍會持續推動，包括外匯價格變動準備金（外價金）提存與增資等方式。

立委林德福關注外價金安全水位是否需達一兆元？他說，該估算是以20年匯率極端波動推算的95%風險情境，目前外價金約3,800億元。

目前多數壽險業採用外價金新制已拉高強制提存、年底也得從三成獲利提存、及IFRS17明年開帳也將帶來正面效果，這三大機制都會讓外價金水位穩步上升。

他強調，外價金本質是把未實現匯兌收益移至負債端，用於未來抵銷未實現損失，愈高水位意味愈能減輕損益表衝擊。

立委林德福關注外價金替代避險需求，使避險比例降至六成以下，彭金隆表示，外價金提高後，壽險業對成本高昂的避險工具（如 NDF）調整更具彈性，這是回歸符合壽險長期現金流特性的風險管理模式。

大型壽險資產配置對海外投資依賴度高，匯率操作本就更精細，外價金將成為重要緩衝。

面對學界與業界關注的匯率會計制度調整，彭金隆坦言，現行匯率會計制度未能反映壽險業特殊性，已展開檢討，但會計表達與實際風險管理是兩回事，金管會更關注的是企業如何真正管理匯率風險。

在保單制度改革方面，彭金隆指出，金管會推動的「去長期保證」尚未定案，目前由保發中心研議。主要是避免過去因長期保證轉嫁成本給社會的情況重演。未來保費、保額、費用如何調整，將以「中性、對消費者公平」為原則。

他明確表示，強化壽險體質將從三面向同步推進：資產面改善資產負債配置、負債面降低負債成本、淨值面則持續強化資本。

壽險業 匯率

