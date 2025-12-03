LINE Pay Money 今下午正式上線 前百萬用戶享三年提領免手續費

本土最大第三方支付@@@LINE Pay@@@（7722）3日宣布，子公司連加電子支付全新電子支付服務「LINE Pay Money」今正式上線，為全台超過1,310萬用戶帶來更完整、服務升級的行動支付體驗。

LINE Pay Money預計下午三時正式上線，用戶也可以更新LINE應用程式後，開通LINE Pay Money帳戶使用，值得注意的是，開通LINE Pay Money帳戶需重新完成身分確認與金融驗證後，才成為「LINE Pay Money」帳戶會員。

上線首波更推出多重優惠，包括前100萬名完成指定任務有保證三年合作銀行提領0手續費，以及抽獎、贈點等優惠。

LINE Pay董事長丁雄注表示，LINE Pay致力讓支付變得更簡單、更好用，透過LINE Pay Money服務全面整合日常生活支付需求，從社群、好友聚餐到生活繳費等情境中，都能為用戶帶來更便利的體驗，未來也將持續拓展更多應用場景，為用戶全面升級生活中的每ㄧ刻。

LINE Pay Money完整功能包含：

1.「連結銀行帳戶」讓用戶可進行儲值與提領，上線首波共有19間合作銀行，合作銀行數量也將持續增加。

2.「好友聊天快速轉帳」讓用戶可直接在聊天室完成轉帳、收款，並新增備註功能，款項用途一目瞭然；「好友分帳」支援相同金額平均分帳與自訂金額分帳模式，聚餐、旅遊結帳更輕鬆。

3.「生活繳費」可輕鬆輕鬆繳納超過5,000項生活帳單，包括水電、瓦斯、停車等生活費用，節省更多時間。

4.「乘車碼」將陸續開通於多項大眾運輸，預計12月15日首先開通高雄捷運，讓用戶免卡片、免錢包即可以帳戶餘額及點數掃碼搭乘，提供更便利的移動體驗。

成為LINE Pay Money帳戶會員後，原綁定LINE Pay之本人信用卡也將無縫移轉，無需重新綁定，即可繼續以信用卡於全台超過65萬處LINE Pay支付據點使用。一點等於一元的LINE POINTS也全面支援LINE Pay Money，繼續享有點數累積回饋與消費折抵使用的便利。

LINE Pay表示，目前全台LINE Pay支付據點超過65萬處，均支援信用卡付款，因接受LINE Pay Money餘額付款之商店陸續上線中，如遇尚無法以LINE Pay Money餘額付款之情形，可以信用卡完成支付。

LINE Pay Money上線首波19家銀行包含：國泰世華銀行、中國信託銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行、LINE Bank、元大銀行、第一銀行、華南銀行、台中銀行、王道銀行、彰化銀行、臺灣企銀、凱基銀行、將來銀行、永豐銀行、兆豐銀行、高雄銀行、遠東商銀、中華郵政。

活動期間首次連結16家指定銀行送30元儲值金為：國泰世華銀行、中國信託銀行、元大銀行、第一銀行、中華郵政、華南銀行、永豐銀行、LINE Bank、王道銀行、台中銀行、臺灣企銀、凱基銀行、將來銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行、彰化銀行。