快訊

台灣鯛藥檢延燒…供應商稱未檢出 高市衛生局：屬不同檢體

岡山高中學生爆試卷寫「中華民國」被扣分？ 校方澄清：已補回成績

「LINE Pay給你」是哪種Pay？LINE Pay Money要重新申請嗎？6大問題新舊用戶必看

LINE Pay Money 今下午正式上線 前百萬用戶享三年提領免手續費

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

本土最大第三方支付@@@LINE Pay@@@（7722）3日宣布，子公司連加電子支付全新電子支付服務「LINE Pay Money」今正式上線，為全台超過1,310萬用戶帶來更完整、服務升級的行動支付體驗。

LINE Pay Money預計下午三時正式上線，用戶也可以更新LINE應用程式後，開通LINE Pay Money帳戶使用，值得注意的是，開通LINE Pay Money帳戶需重新完成身分確認與金融驗證後，才成為「LINE Pay Money」帳戶會員。

上線首波更推出多重優惠，包括前100萬名完成指定任務有保證三年合作銀行提領0手續費，以及抽獎、贈點等優惠。

LINE Pay董事長丁雄注表示，LINE Pay致力讓支付變得更簡單、更好用，透過LINE Pay Money服務全面整合日常生活支付需求，從社群、好友聚餐到生活繳費等情境中，都能為用戶帶來更便利的體驗，未來也將持續拓展更多應用場景，為用戶全面升級生活中的每ㄧ刻。

LINE Pay Money完整功能包含：

1.「連結銀行帳戶」讓用戶可進行儲值與提領，上線首波共有19間合作銀行，合作銀行數量也將持續增加。

2.「好友聊天快速轉帳」讓用戶可直接在聊天室完成轉帳、收款，並新增備註功能，款項用途一目瞭然；「好友分帳」支援相同金額平均分帳與自訂金額分帳模式，聚餐、旅遊結帳更輕鬆。

3.「生活繳費」可輕鬆輕鬆繳納超過5,000項生活帳單，包括水電、瓦斯、停車等生活費用，節省更多時間。

4.「乘車碼」將陸續開通於多項大眾運輸，預計12月15日首先開通高雄捷運，讓用戶免卡片、免錢包即可以帳戶餘額及點數掃碼搭乘，提供更便利的移動體驗。

成為LINE Pay Money帳戶會員後，原綁定LINE Pay之本人信用卡也將無縫移轉，無需重新綁定，即可繼續以信用卡於全台超過65萬處LINE Pay支付據點使用。一點等於一元的LINE POINTS也全面支援LINE Pay Money，繼續享有點數累積回饋與消費折抵使用的便利。

LINE Pay表示，目前全台LINE Pay支付據點超過65萬處，均支援信用卡付款，因接受LINE Pay Money餘額付款之商店陸續上線中，如遇尚無法以LINE Pay Money餘額付款之情形，可以信用卡完成支付。

LINE Pay Money上線首波19家銀行包含：國泰世華銀行、中國信託銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行、LINE Bank、元大銀行、第一銀行、華南銀行、台中銀行、王道銀行、彰化銀行、臺灣企銀、凱基銀行、將來銀行、永豐銀行、兆豐銀行、高雄銀行、遠東商銀、中華郵政。

活動期間首次連結16家指定銀行送30元儲值金為：國泰世華銀行、中國信託銀行、元大銀行、第一銀行、中華郵政、華南銀行、永豐銀行、LINE Bank、王道銀行、台中銀行、臺灣企銀、凱基銀行、將來銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行、彰化銀行。

生活 LINE Pay LINE

延伸閱讀

創新板tibit貼圖 16連發

學員涉恐嚇民俗療法學會老師 新北檢提起公訴

8點檔女星棒打鴛鴦遭「死亡詛咒」攻擊 氣炸反擊：又沒殺人放火

影／七旬翁暈船韓國正妹...要借貸4萬救佳人 保七：愛情詐騙

相關新聞

銀行業獲利今年有機會創新高 彭金隆喊話金融機構加薪

金管會昨日公布金融三業最新獲利，銀行業前十月稅前獲利為5462.5億元，對此彭金隆今日在財委會上回應，今年有機會再創史上...

壽險業外價準備金1兆才夠？ 彭金隆首度對外說明

對於保險局上周表示外價準備金要超過1兆才夠，金管會主委彭金隆今日在財委會備詢時指出，是用VOR 95%，即過去20年的周...

壽險要大變了！金管會彭金隆推三招強化體質：國內投資喊變多

金管會主委彭金隆3日於立院表示，未來將以「資產面、負債面、淨值面」三面向同步強化壽險業體質。資產面要加大國內投資以改善資...

債市黑馬 野村投信總座黃宏治：三大核心利多 澳洲公債成美債最佳替代

美國非農就業數字超乎市場預期，但旋又出現美國聯準會（FED）官員釋出降息訊號，市場預期聯準會至 2026 年仍具降息空間...

糾正一番賞藏籤亂象、要求資融業者停止惡性倒閉催繳 消費安全再升級

臺北市長蔣萬安就職三週年，臺北市政府法務局持續以「守護市民消費安全」為核心，從打擊不肖商業模式、杜絕詐騙手法，到處理惡性...

金融三業拚年賺9,500億 前十月已達8,426億

金管會昨（2）日公布2025年前十月金融三業（銀行、證期投信、保險）稅前盈餘達8,426.2億元，年減幅收斂至11%，已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。