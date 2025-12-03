債市黑馬 野村投信總座黃宏治：三大核心利多 澳洲公債成美債最佳替代

美國非農就業數字超乎市場預期，但旋又出現美國聯準會（FED）官員釋出降息訊號，市場預期聯準會至 2026 年仍具降息空間，美債殖利率可能再度下行。野村投信指出，相對於美債的波動劇烈，穩定度不再，債券投資人是否需要另尋優質債券標的？

根據歷史統計，近兩次美債殖利率大幅下滑期間，澳洲公債報酬率表現優於中長天期美國公債，遠高於短天期美國公債，顯示其防禦特性與收益潛力。國際貨幣基金（IMF）最新報告顯示，澳洲成功實現軟著陸，2025 年 GDP 預估成長 1.8%，2026 年可望攀升至 2.1%；通膨於 2025 年第二季降至 2.7%，失業率維持低檔 4.3%。

在經濟穩健、結構改革持續推進，加上政府加碼重點產業、友善外資政策與基礎建設數位化，內需消費回升，產業升級與民生福祉同步提升，為澳洲公債後市提供強勁支撐。

近期國際金融市場波動加劇，隨著美國降息預期降溫，資金正積極尋求美債以外的配置選擇。在全球資產均衡配置的趨勢下，澳洲作為成熟市場的典範，具備3A*評級優勢，信用風險極低。投資組合若適度納入澳洲公債，有助於分散風險並降低整體波動度。全台首檔澳洲債券ETF─野村澳洲10 年期以上主權及類主權債券 ETF（00987B）將於2026年1月5日至1月9日募集，發行價每股新台幣15元，預計募集成立後，預訂2026年1月22日掛牌上市。

野村投信總經理黃宏治指出，現在投資澳洲公債正逢其時，澳洲擁有三大核心利多：

一：產業結構均衡，抗波動能力強

過去30年，澳洲GDP僅出現過一次輕微衰退，景氣波動遠低於美國、歐盟、日本。這得益於獨特的「三軸結構」：

1.知識服務業占比超過七成，與成熟國家一致；

2.自然資源產業占比達 16%，在全球衰退時提供強大支撐，例如 2009 年金融海嘯期間，天然資源產值逆勢成長近 5%；

3.製造業與前兩者形成互補，讓澳洲在風浪中更穩健。

二：人口紅利領先成熟國家

受惠積極移民政策與較高生育率，澳洲人口年均複合成長率達 1.5%，遠超其他成熟國家。目前人口逾 2,700 萬，聯合國預測 20 年後將突破 3,100 萬，人口成長支撐服務業、稅收與財政穩定。

三：多核心經濟體，結構互補

澳洲由六大州與兩領地組成，東部三州（新南威爾斯、維多利亞、昆士蘭）為金融與科技樞紐，貢獻GDP七成以上；西澳與北領地則是礦業與能源出口重鎮；南澳洲因國防與再生能源投資成長迅速；塔斯曼尼亞則以漁業與觀光見長。多元產業布局提升整體經濟韌性。

根據彭博預估，澳洲GDP成長率將於2026年達2.2%、2027年達2.5%，顯著高於其他成熟國家。在保護主義浪潮席捲全球之際，澳洲憑藉內需動能、資源優勢與產業平衡三大支柱，展現罕見的經濟韌性，成為新時代最值得關注的成熟市場。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，澳洲公債在全球資金配置中持續走強，憑藉 AAA* 信用評級與制度透明化，成為兼具避險與收益的首選。加上澳洲公債交易量持續攀升，內外資積極布局，市場熱度不斷升溫。在就業市場穩健的背景下，澳洲央行（RBA）維持溫和降息態度，進一步強化公債吸引力。澳洲公債市場規模已達銀行信貸的 80%，並持續擴張，政府與金融科技合作強化造市能力，提升中長期流動性。面對全球金融市場波動加劇，澳洲公債成熟金融制度及AAA*高評級，將成為投資人強化投組強韌支撐的優選。

國際三大信評機構──標準普爾 (S&P)、惠譽 (Fitch)、穆迪 (Moody’s) 分別自 1992 年、1996 年、1999 年開始給予澳洲本國貨幣長期債券信用評等，三者自開始評等至今均維持最高等級 AAA，無間斷記錄。