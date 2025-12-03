兆豐 00982T 創全台首檔將技術分析寫入指數規則的動態平衡 ETF

兆豐投信12月8日將展開募集兆豐台美動能股債平衡 ETF（00982T）。這是全台首檔將技術分析寫入指數規則的動態平衡 ETF，開創台灣ETF 市場的智慧投資新局。00982T連結由臺灣指數公司與彭博指數公司雙核心編製的指數，透過技術指標主動判讀市場多空，打破一般固定比例，為投資人打造進可攻、退可守的靈活策略。

兆豐投信指出，平衡型基金或ETF多採股七債三等之類的固定比例，往往在股市大跌時反應不及。00982T最大創新在於導入動態調整機制，首創技術分析決策機制，讓 ETF 變聰明。

該ETF運用特選臺灣動能趨勢指數的200日移動平均線作為多空判讀依據，多頭時，增加股票權重，擁抱AI與半導體成長；空頭時，大部位切換至美國公債，發揮防禦功能。透過這種動態調整機制，00982T力求能在波動市場中協助投資人掌握節奏，解決股債配置固定不變的難題。

展望後市，兆豐投信分析，台股在 AI、半導體與內需消費題材帶動下長線看好，但短線震盪加劇；而美國公債在降息循環下，具備良好的防禦與資本利得空間。00982T鎖定「台股 AI + 美國公債」，透過這兩大強勢資產，並運用技術分析機制進行台股美債依不同情境動態調整，特別適合想參與台股成長，又想要分散風險的投資人。

00982T為兆豐投信第 8 檔力作，完善多元資產版圖。目前兆豐投信旗下已發行七檔 ETF，涵蓋藍籌、半導體、高股息及美債等領域。00982T為第八檔產品，不僅延續兆豐投信在多元資產布局優勢，更將主動式管理的智慧融入被動式 ETF的機制。

00982T預計於12月8日至12月11日 展開募集，發行價格10元，一張1萬元。對於小資族或退休族群而言，這是一檔可依不同情境，自動化台股美債動態調整、兼顧成長與防禦的資產配置工具。