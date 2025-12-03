銀行業獲利今年有機會創新高 彭金隆喊話金融機構加薪

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
銀行業獲利今年將再創新高 彭金隆喊話金融機構加薪。本報資料照片
金管會昨日公布金融三業最新獲利，銀行業前十月稅前獲利為5462.5億元，對此彭金隆今日在財委會上回應，今年有機會再創史上新高紀錄，而在金融業獲利創新高同時，金管會也鼓勵金融業對基層員工加薪；他也指出，金管會已推出「大回饋計畫」，未來會有更多明確的措施。

彭金隆在答覆立委賴士葆質詢時指出，金管會今年推出「大回饋計畫」，金融業者在新申請業務時，對於新業務成果未來會如何回饋，將是金管會准駁的重要參考，他也指出，回饋有三大面向，尤其基層員工福利增加，再來是對客戶，再來是對大眾，金管會已在很多場合呼籲金融業有亮眼獲利的同時應該要加薪：「我們尤其支持其對基層員工加薪！」

賴士葆也要求，不只金融業，今年主計總處估計GDP成長率會到7%，可見上市櫃公司獲利也會很好，應比照辦理，彭金隆回應，證交法也已調整，要求公司調整章程把員工薪資水準列入，包括公司要申請上市櫃，一定要基層員工薪資在高水位才能符合申請資格。

新北市和桃園市對於U Bike要求保險，以保障民眾權益，彭金隆對此指出，會請保險局來協調產險業者推出騎u bike的投保新商品。

