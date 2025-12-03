富蘭克林集團：把握2026年 AI 結構性三主題

先前市場熱議「AI永動機」，近日則在Google發布性能強大的Gemini 3與Nano Banana Pro後激起通用AI晶片與客製化晶片（ASIC）之爭，無論如何，這都代表AI發展不斷前進，專家認為當前的AI浪潮並非投機性行為，而是全球成長新時代的基石，AI影響力將持續擴散至各產業，值此之際，布局能一手掌握多元AI投資機會的科技股票型基金將是一個好選項。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，2026年與AI相關的結構性主題有三：1.生產力飛輪效應：AI已在科技、醫療、金融、工業等領域帶來生產力提升且創造正向循環，那些能將AI應用於關鍵痛點的公司都能創造價值；2.工業復興：AI正在變革實體經濟，機器人、自動化、數位孿生等技術正在重塑製造業、運輸業、建築業，並提高生產效率、減少浪費、增強安全性；3.能源演進：AI經濟高度依賴能源，故正推動大規模能源投資，也使電源管理、智慧電網、數位化優化等領域蘊藏機會。

統計微軟、亞馬遜、Google、Meta、甲骨文等超大規模雲端服務商在資料中心基礎設施的投資，2025年約達3,700億美元，分析認為這些投資將為美國GDP貢獻0.7至1.0個百分點；麥肯錫預計，至2040年每年AI將為全球貢獻15.5兆至23兆美元經濟產值，而生產力復興的故事並不僅限於美國，AI在於成熟國家與新興國家幫助緩解人口老化、結構性效率低下等問題，其中，新興市場透過在農業、製造業、金融領域應用AI實現跨越式發展。

富蘭克林坦伯頓科技基金聚焦投資AI題材，近七成持股與AI相關，包含通用AI晶片陣營的Nvidia與AMD以及ASIC陣營的Alphabet、博通，也囊括微軟、亞馬遜、Meta、台積電ADR等指標企業，還投資於叫車業者Uber、AI設計工具Canva、電商平台Shopify、元宇宙遊戲商Roblox，期待藉廣泛投資積極投入AI技術與服務且不同領域的公司來參與長期AI行情。

富蘭克林證券投顧表示，儘管市場不斷對當前的AI投資熱潮抱有疑慮，綜觀歷史，基礎建設投資高峰通常會達到GDP的2%-5%，如：1920年代的製造業電氣化與1990年代的網路榮景，然過去一年美國AI投資規模仍不到GDP的1%，而AI的潛在經濟效益也足夠巨大，足以支撐數兆美元投資週期，建議投資人應以長期投資視角看待。

根據統計，若從1980年以來投資那斯達克綜合指數，截至今年11月累積報酬高達196倍，此外，在1971年2月至2025年11月任意期間定期定額投資那斯達克綜合指數三年平均報酬約達20.73%，上漲機率超過八成，投資人也可藉由穩定月收益平衡型基金為核心並搭配定期定額投資科技股票型基金來打造攻守兼備投資組合。