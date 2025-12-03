國泰世華永續金融探索營 百位學童共學金融知識強化識詐能力

為讓金融教育更貼近生活，國泰世華銀行自2023年起連年舉辦「永續金融探索營」，營隊從原先的金融素養課程，進階結合企業與社會資源的多元體驗，安排學童參訪台北101節能設計、音樂與文化場館、大稻埕文化導讀、大巨蛋參觀與欣賞職棒賽事，打造趣味與教育兼具的豐富行程。

今年11月，國泰世華更邀請台中霧峰光正國小田徑隊、鼓藝隊等學生北上，展開為期兩天的文化與金融素養體驗，從金融營課程到參訪音樂場館與水族館，再到參加國泰世華員工年度路跑，讓孩子在多元體驗中學習金融知識與永續觀念並拓展視野。

今年「永續金融探索營」活動亮點包括參訪台北流行音樂中心，由北流董事長黃韻玲帶領團隊介紹台灣流行音樂文化演進與認識場館永續綠建築理念；下午移師國泰世華總行，由副總經理莊秀珠為金融課程揭開序幕，內容涵蓋講解「需要與想要」的差異、介紹銀行基本功能、推廣識詐教育，以及透過「浪費黑洞」單元，引導學童建立正確消費觀念，以及設定目標與勇於追夢的重要性。

第二天則安排學童參加國泰世華年度員工運動盛事「Cathay Run」，體驗健康生活與團隊合作的精神；並帶學童參觀Xpark近距離認識海洋生物外，也在導覽中學習保護海洋生物等永續觀念。

莊秀珠表示，金融素養不只是理財知識，更是面對生活挑戰的能力，國泰世華希望透過營隊，讓孩子在體驗中建立金錢觀與識詐能力，學會保護自己及家人，也為未來奠定正確運用金錢的基礎。

這次營隊不僅參訪北流，讓學童感受音樂的魅力，也參觀Xpark水族館，讓孩子從不同視角認識海洋世界與生態保育，同時更邀請孩子們一起參與國泰世華的路跑活動，期盼透過這些活動讓孩子有滿滿收穫。

國泰世華銀行自2004年推動「大樹計畫」，秉持「取之社會，用之於社會」理念，長期關注偏鄉教育平權，從獎助學金到特色教育支持，2021年推出「CUB 線上金融素養課程」，2023年更開辦「永續金融探索營」實體營隊，以數位直播教學與實體參訪體驗並行。

截至2025年，國泰世華永續金融探索營已舉辦七場，陸續邀請學校包含花蓮水源國小、宜蘭南澳國小、台東大溪國小、台東卑南國小，以及今年的花蓮中原國小與台中光正國小，累計150位學童參與。

此外，「CUB線上金融素養課程」亦透過招募員工擔任志工講師，以數位直播突破時空限制，將金融知識送進偏鄉。

截至2024年，已於全國15所偏鄉學校開辦課程，累計近500名學童受惠，員工志工超過400人次響應，課程更納入識詐教育，為學童建立防詐意識。