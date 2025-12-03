壽險業外價準備金1兆才夠？ 彭金隆首度對外說明

對於保險局上周表示外價準備金要超過1兆才夠，金管會主委彭金隆今日在財委會備詢時指出，是用VOR 95%，即過去20年的周期來估算。他也指出，是在匯率的「極端情境」，亦即20年的台幣升值最高點時，才需要1兆多的外價準備金。

彭金隆指出，匯率波動1元，就是2千億避險成本的波動，他也指出，現在都只能用短期的避險工具，因為缺乏長期的避險工具，因此必須不斷用類似以短支長概念來解決。

立委林德福問，為何外價金有1兆規模可抵匯率波動？彭金隆作出上述回應，他也指出，第三季時，業者已有3800億外價金，年底時還要強制提撥30%，明年接軌時的「有利影響數」也會再從裡面增提外價金，今年六月時已有多家公司申請新制，強制提存比例會提高，比例會快速增加，也會更有抵禦能力。

彭金隆說，匯率是長期波動，例如今年的匯率是在28元多至31元多波動，處於箱型整理區間，因此有外價金足以抵抗風險。對於壽險匯率會計制度的調整，彭金隆指出，目前看來各界仍傾向用AC攤銷的方式。

林德福也問，十月的股票資本利得加台幣貶值使國內壽險業者的避險比例降至58.6%，創史上最低點，對此彭金隆則回應，外價金是把未實現收益轉為負債來積存，以在未來對匯率未實現損失作抵沖，來降低對損益表的衝擊，他也指出，這幾年來的避險比例都在61%、62%，58.6%都還在這個範圍，外價金若高，可降低對NDF這類高成本避險比例，也避免過度避險。彭金隆表示，現行的會計制度即時評價的特性並未涵蓋到壽險的特性，但會計準則並不會去指導避險，而過度避險並沒有解決長期的現金流匯兌風險。

對於立委吳秉叡提問，彭金隆也回應，目前壽險的海外總曝險22兆元，由於台美利差不同產生避險需求，過去平均避險金額在2千至3千億元，今年可能避險金額會逼近4千億元。在降低匯率風險上，彭金隆指出，在資產面向加大對台幣投資標的投資是一方向，包括地上權、不動產、地區型購物中心、物流這些都已看到壽險業者在投資，金管會最近亦對報酬率要求，調整為幾年平均值要求報酬率，讓業者更有投資國內的彈性。

彭金隆也認為，資產來自保費收取能力，規模越大越仰賴國外投資，因為台灣投資工具有限，只好對外投資，業者對於匯率風險也會更仔細來面對。

立委郭國文也問，壽險業之所以過度避險的源頭，仍是壽險業者過度吸金、再過度曝險導致，而目前醫療型才占50%多，投資型占比30%多，另外會否更加往海外投資？且認為目前的長照險、失能險比例很低，保戶受益有限，彭金隆指出，會同步努力要求業者提出更多保障型的壽險產品，不會用特定比例限制，但會採取鼓勵的措施，以發揮更大的「商保補健保」效果。