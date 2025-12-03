10月10年期公債殖利率下探1.27% 一年半來新低

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中央銀行統計，10月10年期政府公債平均殖利率再下探至1.27%的低位，為2024年3月以來新低。（路透）

中央銀行統計，10月10年期政府公債平均殖利率再下探至1.27%的低位，為2024年3月以來新低。金融市場人士指出，這波殖利率下滑主要受到國際利率環境變化、國內流動性充裕以及標售需求強勁等多重因素影響。金融業者表示，10年期公債殖利率長期利率停留在約1.3%左右，是不利於滿足保險業、退休給付等長期收益需求。

近期美國公債承壓反彈，因企業債供給大量回歸，加上日本公債殖利率跳升帶動全球債市價格同步下挫。台灣10年期台債殖利率在11月下半月也又重新站回1.3%，但相對10年期美債殖利率4.1%左右，仍相對偏低。

金融業者表示，殖利率走低，也可能迫使機構法人或高資產族群提高企業債、私募債、基礎建設債與另類資產的比重，以彌補收益缺口，但也相對提高投組的風險承擔。以今年標售的政府公債而言，保險業得標幾乎都在一成以下，有幾期甚至是掛零，最新的年度保險業公債得標平均比重己降至2.51%。

金融業者指出，今年以來，台灣10年期公債殖利率走低，與國際債券市場同步。隨著美國債市受惠於降息預期與避險需求升溫，全球資金持續流向高信用、流動性佳的主權債券，台債亦屬相對穩定的資產。美債長天期殖利率下滑，帶動亞洲債市買盤，形成殖利率連動下行的局面。

市場普遍認為，台灣通膨維持溫和步調，讓投資人願意接受較低名目利率以換取資產安全性。對投資人而言，長天期公債的低波動、流動性佳，仍是組合中的重要避險部位。

但殖利率下滑對法人投資者帶來正反兩面的影響。在債券價格與殖利率呈反向關係下，過去持有較高票息公債的投資人，今年已獲得可觀未實現資本利得，有利於調整部位或強化短期績效。

然而，低殖利率同時使得收益型投資人面臨壓力。殖利率走低，也可能迫使機構提高企業債、私募債、基礎建設債與另類資產的比重，以彌補收益缺口，但也相對提高投組的風險承擔。

