壽險業接軌「雙I」三大風險 公會理事長：須在地化措施協助

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
壽險公會理事長陳慧遊。 圖/聯合報系資料照
壽險業將在2026年1月1日正式接軌IFRS 17、ICS新制，壽險業主管點出，明年接軌ICS新制後，壽險業風險資本較大的部分在股票、利率及壽險方面，股票未來在財報仍扮演重要角色，利率則因波動大且不易控制，壽險風險則在於脫退(解約)跟罹病。

政治大學保險永續發展研究中心昨（2）日主辦「明月過後-雙I時代的來臨」研討會，壽險公會理事長陳慧遊比喻接軌就如同本土化賣場轉型到國際化賣場，仍需在地化措施協助，也期許我國保險業在挺過寒冬之後，更懂得春天的溫暖。

壽險業者則點出，明年接軌ICS新制後，壽險業風險資本較大的部分在於股票、利率以及壽險方面，股票未來在財報仍扮演重要角色，利率則因波動大且不易控制，壽險風險則在於脫退跟罹病。

面對壽險「去保證化」時代來臨，壽險業者認為，未來保險商品降低預定利率、縮減保證內容等是未來趨勢，而多段式利率對客戶來說有好也有壞，但於商品競價上就會有許多機會，在雙I制度下，精算人員如何發揮所長，將對公司及產業帶來更大的幫助。

為了鼓勵保險業擴大資金投入公建，主管機關放寬保險業專案運用投資上限由資金10%提高至15%，可釋出資金活水新台幣1.63兆元。

壽險業者期盼，能夠有更多案源能夠投資，且不論哪個案子都沒辦法像債券一樣，也就是說，會產生負債不匹配的問題，未來「類公建」是否能夠「類債券」也值得思考。

壽險業 保險 股票

