公股銀財管手續費收入大增
今年前三季公股銀行財富管理淨手續費收入表現亮眼，幾乎各家都有雙位數成長，成為貢獻手續費淨收入最重要的動能，其中普遍受惠於保險商品銷售亮眼挹注，帶動財富管理淨手續費收入。公股銀行主管指出，財管手收預期第4季仍可維持動能，全年有望續創佳績。
以年增率來看，華南銀行前三季財管淨手收較去年同期成長35.5%，台企銀前三季財管淨手收也年成長19.57%；另外，合庫銀行、兆豐銀行、彰化銀行與去年同期相比，也同樣有10%以上的年成長率。
其中，各銀行財管淨手收占整體手續費淨收益的比重來看，華南銀行前三季已上揚至77%，彰化銀行占比也達到73.51%，合庫銀行占比約64%、台企銀占比63%；兆豐銀行則約占48%。
華南銀行主管分析，從財管淨手收的結構來看，其中以保險、基金為雙主力，特別是保險手收顯著拉升，原因在於，今年以來關稅、匯率及降息等議題發酵，資本市場震盪幅度加大，投資人基於風險趨避，轉向防禦型金融商品，因此讓前三季保險手收大幅成長85%，展望明年，有望持續維持動能。
台企銀主管也指出，財管淨手收年成長19.57%，成長動能主要是銷售保險亮眼，挹注盈餘，其中保險手續費淨收益占財富管理業務比重約近八成，最主要來自美元壽險商品。
