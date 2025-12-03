快訊

北台愈晚愈冷氣溫驟降！吳德榮：全台低溫13-15度

公股銀財管手續費收入大增

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

今年前三季公股銀行財富管理淨手續費收入表現亮眼，幾乎各家都有雙位數成長，成為貢獻手續費淨收入最重要的動能，其中普遍受惠於保險商品銷售亮眼挹注，帶動財富管理淨手續費收入。公股銀行主管指出，財管手收預期第4季仍可維持動能，全年有望續創佳績。

以年增率來看，華南銀行前三季財管淨手收較去年同期成長35.5%，台企銀前三季財管淨手收也年成長19.57%；另外，合庫銀行、兆豐銀行、彰化銀行與去年同期相比，也同樣有10%以上的年成長率。

其中，各銀行財管淨手收占整體手續費淨收益的比重來看，華南銀行前三季已上揚至77%，彰化銀行占比也達到73.51%，合庫銀行占比約64%、台企銀占比63%；兆豐銀行則約占48%。

華南銀行主管分析，從財管淨手收的結構來看，其中以保險、基金為雙主力，特別是保險手收顯著拉升，原因在於，今年以來關稅、匯率及降息等議題發酵，資本市場震盪幅度加大，投資人基於風險趨避，轉向防禦型金融商品，因此讓前三季保險手收大幅成長85%，展望明年，有望持續維持動能。

台企銀主管也指出，財管淨手收年成長19.57%，成長動能主要是銷售保險亮眼，挹注盈餘，其中保險手續費淨收益占財富管理業務比重約近八成，最主要來自美元壽險商品。

保險 華南銀行 兆豐銀行

延伸閱讀

公股銀放款瞄準公辦都更 降低不動產景氣鈍化風險

不動產貸款集中度問題 備受關注

財部強勢 要公股主導國票金經營權

公股持股2成穩拿國票金經營權？傳台鋼力爭明年改選指派董座

相關新聞

金融三業拚年賺9,500億 前十月已達8,426億

金管會昨（2）日公布2025年前十月金融三業（銀行、證期投信、保險）稅前盈餘達8,426.2億元，年減幅收斂至11%，已...

壽險業接軌「雙I」三大風險 公會理事長：須在地化措施協助

壽險業將在2026年1月1日正式接軌IFRS 17、ICS新制，壽險業主管點出，明年接軌ICS新制後，壽險業風險資本較大...

國銀開分行 金管會鬆綁

金管會將鬆綁國銀申設分行的最嚴格門檻，預告刪除「近三年ROE（股東權益報酬率）須達同業平均」規定，估有18家銀行、一家信...

凱基金：明年股利以現金為主 是否配股將綜合考量

凱基金控昨（2）日舉行第3季法人說明會，談到股利政策，財務長黃碧玲指出，以今年來看，現金股利有八成來自於子公司銀行與證券...

10月10年期公債殖利率下探1.27% 一年半來新低

中央銀行統計，10月10年期政府公債平均殖利率再下探至1.27%的低位，為2024年3月以來新低。金融市場人士指出，這波...

台新新光金聖誕祭 5日點燈

2025年即將邁入尾聲，迎接耶誕節與新年的到來，一年一度的「台新新光金控聖誕祭」即將登場，台新新光金控今年以「攜手同新 ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。