國銀開分行 金管會鬆綁

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會將鬆綁國銀申設分行的最嚴格門檻，預告刪除「近三年ROE（股東權益報酬率）須達同業平均」規定，估有18家銀行、一家信合社受惠，可望重啟設點腳步。依新制每家每年限增設一家分行，最快2026年農曆年後上路，市場關注是否掀起新一波開分行潮。

依現行規定，銀行或信合社想申設分行有十大門檻，包括資本適足率、逾放比、覆蓋率、守法性、無累積虧損及ROE得達標等，其中僅近三年ROE得達同業平均這一條，就「卡住」部分行庫、中小型銀行。

據金管會9月底統計，國銀總分行家數3,358家寫14年低點。市場關注金管會解除設點的ROE高門檻後，是否帶動國銀增設分行潮。

金管會 國銀 市場

延伸閱讀

金融業前十月大賺8426億元、挑戰史上次高 年底行情撐得住？

金管會要求壽險實質管理風險 省下避險成本 強化資本

國銀9月底外幣存款達14.9兆元 創近半年新高

外幣存款從崩到升！蒸發一兆後...第3季強補近9,000億 關鍵原因曝

相關新聞

金融業前十月大賺8426億元、挑戰史上次高 年底行情撐得住？

金管會公布2025年前十月金融三業（銀行、證期投信、保險）稅前盈餘達8,426.2億元，年減幅收斂至11%，已達去年全年...

金融三業拚年賺9,500億 前十月已達8,426億

金管會昨（2）日公布2025年前十月金融三業（銀行、證期投信、保險）稅前盈餘達8,426.2億元，年減幅收斂至11%，已...

國銀開分行 金管會鬆綁

金管會將鬆綁國銀申設分行的最嚴格門檻，預告刪除「近三年ROE（股東權益報酬率）須達同業平均」規定，估有18家銀行、一家信...

壽險業接軌「雙I」三大風險 公會理事長陳慧遊：須在地化措施協助

壽險業將在2026年1月1日正式接軌IFRS 17、ICS新制，壽險業主管點出，明年接軌ICS新制後，壽險業風險資本較大...

凱基金：明年股利以現金為主 是否配股將綜合考量

凱基金控昨（2）日舉行第3季法人說明會，談到股利政策，財務長黃碧玲指出，以今年來看，現金股利有八成來自於子公司銀行與證券...

10月10年期公債殖利率下探1.27% 一年半來新低

中央銀行統計，10月10年期政府公債平均殖利率再下探至1.27%的低位，為2024年3月以來新低。金融市場人士指出，這波...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。