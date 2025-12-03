國銀開分行 金管會鬆綁

金管會將鬆綁國銀申設分行的最嚴格門檻，預告刪除「近三年ROE（股東權益報酬率）須達同業平均」規定，估有18家銀行、一家信合社受惠，可望重啟設點腳步。依新制每家每年限增設一家分行，最快2026年農曆年後上路，市場關注是否掀起新一波開分行潮。

依現行規定，銀行或信合社想申設分行有十大門檻，包括資本適足率、逾放比、覆蓋率、守法性、無累積虧損及ROE得達標等，其中僅近三年ROE得達同業平均這一條，就「卡住」部分行庫、中小型銀行。

據金管會9月底統計，國銀總分行家數3,358家寫14年低點。市場關注金管會解除設點的ROE高門檻後，是否帶動國銀增設分行潮。