金融三業拚年賺9,500億 前十月已達8,426億

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會2日公布2025年前十月金融三業（銀行、證期投信、保險）稅前盈餘達8,426.2億元。 聯合報系資料照
金管會2日公布2025年前十月金融三業（銀行、證期投信、保險）稅前盈餘達8,426.2億元。 聯合報系資料照

金管會昨（2）日公布2025年前十月金融三業（銀行、證期投信、保險）稅前盈餘達8,426.2億元，年減幅收斂至11%，已達去年全年近八成。金融圈預估，若第4季投資面維持動能，全年有望挑戰9,500億元以上，改寫史上次高紀錄。

金融三業2024年大賺1兆587億元、寫下歷史顛峰，次高為2021年9,363億元。業者指出，今年雖不易重返兆元高峰，但在匯率、利率與市場情緒多空互抵下，全年挑戰9,500億元「次高寶座」機率快速升高。

利多方面，11月台幣續貶、美國降息路徑轉趨明朗，推升全球資本市場穩定度，也讓資金動能持續留在市場，有利壽險、銀行及證券三業投資布局。但利空同時存在，包括壽險業依法需將年度三成獲利轉列外價金、年底銀行業增提呆帳等，都可能侵蝕第4季獲利空間。

法人認為，2024年金融業稅前盈餘突破兆元，今年要追平並不容易，關鍵在壽險業能否於年底靠投資收益扭轉頹勢，成為金融三業全年榮枯最終變數。

金管會公布金融業2025年10月及前十月獲利。10月單月賺1,262.5億元，月增12%，連五月單月突破千億元，並改寫近五年同期新高。

觀察三大業別，保險業單月獲利月增28.8%，明顯優於證期投信業的4.5%與銀行業的3.5%。主因台美股齊揚，壽險業股票資本利得大幅增加；銀行業受惠降息，資金成本下降推動淨利息收入走高。

銀行業前十月仍是最穩定獲利引擎，稅前盈餘5,462.5億元、年增11%，貢獻三業逾六成。銀行局副局長王允中指出，其中本國銀行貢獻5,070.8億元，且儲匯業務在台幣趨穩後，已從虧轉盈，成為另一支撐力道。

壽險業 銀行業

延伸閱讀

金融業前十月大賺8426億元、挑戰史上次高 年底行情撐得住？

Fed本月會再次「鷹式降息」？彭博估美債殖利率曲線趨陡

存00919激情至平淡的心路歷程…原因非降息！真星華：從築夢者轉變成執行者

三助力推升銅價走升 銅精礦價格創高、加工費用續偏低及美元降息預期

相關新聞

金融業前十月大賺8426億元、挑戰史上次高 年底行情撐得住？

金管會公布2025年前十月金融三業（銀行、證期投信、保險）稅前盈餘達8,426.2億元，年減幅收斂至11%，已達去年全年...

金融三業拚年賺9,500億 前十月已達8,426億

金管會昨（2）日公布2025年前十月金融三業（銀行、證期投信、保險）稅前盈餘達8,426.2億元，年減幅收斂至11%，已...

國銀開分行 金管會鬆綁

金管會將鬆綁國銀申設分行的最嚴格門檻，預告刪除「近三年ROE（股東權益報酬率）須達同業平均」規定，估有18家銀行、一家信...

壽險業接軌「雙I」三大風險 公會理事長陳慧遊：須在地化措施協助

壽險業將在2026年1月1日正式接軌IFRS 17、ICS新制，壽險業主管點出，明年接軌ICS新制後，壽險業風險資本較大...

10月10年期公債殖利率下探1.27% 一年半來新低

中央銀行統計，10月10年期政府公債平均殖利率再下探至1.27%的低位，為2024年3月以來新低。金融市場人士指出，這波...

公股銀財管手續費收入大增

今年前三季公股銀行財富管理淨手續費收入表現亮眼，幾乎各家都有雙位數成長，成為貢獻手續費淨收入最重要的動能，其中普遍受惠於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。