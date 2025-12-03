快訊

建設公債投標 券商認購逾半

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行受財政部委託標售114年度甲類第10期中央政府建設公債（增額發行），市場投標踴躍，昨（2）日公告與實際發行額皆為新台幣300億元，投標總額達510億元，投標倍數1.7倍。本次得標行業別觀察，以證券業認購比重最高，占50.33%，較上期大幅增加9.16個百分點，主要是部分券商幫資金大戶進場競標。

市場人士指出，部分券商積極協助資金大戶進場競標，成為這期公債標售證券業認購量迅速攀升的主要原因。

財富管理大型客戶在年底前資產配置需求升溫，使券商端的代標金額上揚。

本期增額公債的競標部分，得標總額300億元，最低得標利率為1.168%，最高得標利率為1.32%，高低利率差0.152個百分點，得標加權平均利率為1.274%。

此次標售的最高得標利率為1.32%，較上次同年期公債（2025年10月17日發行）之最高得標利率1.318% 略微上升0.002個百分點，反映近期10年期公債殖利率受美債殖利率上揚帶動。

從得標行業別觀察，本期標售以證券業認購比重最高，占50.33%，較上期大幅增加9.16個百分點；銀行業占 47.50%，較上期增加1.34個百分點；票券業則明顯減少，由上期的12.67%下滑至2.17%，保險業則本期與上期皆無參與。

公債 認購

