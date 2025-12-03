保險局長談雙I時代：過渡措施申請 採彈性機制
金管會保險局長王麗惠昨（2）日出席「雙I時代來臨」研討會，她指出，希望透過接軌的過渡措施，讓保戶及業者的信賴關係繼續維持，並給予業者彈性機制。保發中心總經理詹芳書則指出，12月15日將開放申請過渡措施，將會進行嚴格謹慎的審查。
王麗惠致詞時指出，「雙I」制度是繼2003年台灣實施風險基礎資本（RBC）制度之後，將於明年迎來IFRS 17、ICS新制，帶來非常多的挑戰跟機會，對於監理的升級和理念的深化，保險業資產配置跟商品結構等都有所不同，新制複雜度遠大於RBC制度，加上近期關稅造成全球投資和營運環境巨大的變動，因此希望建立更合理嚴謹的風險評價和資本要求，以引導業者建立穩健經營，同時兼顧市場穩定並維持保戶的信任。
