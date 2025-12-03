快訊

北台愈晚愈冷氣溫驟降！吳德榮：全台低溫13-15度

保險局長談雙I時代：過渡措施申請 採彈性機制

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

金管會保險局長王麗惠昨（2）日出席「雙I時代來臨」研討會，她指出，希望透過接軌的過渡措施，讓保戶及業者的信賴關係繼續維持，並給予業者彈性機制。保發中心總經理詹芳書則指出，12月15日將開放申請過渡措施，將會進行嚴格謹慎的審查。

王麗惠致詞時指出，「雙I」制度是繼2003年台灣實施風險基礎資本（RBC）制度之後，將於明年迎來IFRS 17、ICS新制，帶來非常多的挑戰跟機會，對於監理的升級和理念的深化，保險業資產配置跟商品結構等都有所不同，新制複雜度遠大於RBC制度，加上近期關稅造成全球投資和營運環境巨大的變動，因此希望建立更合理嚴謹的風險評價和資本要求，以引導業者建立穩健經營，同時兼顧市場穩定並維持保戶的信任。

保險 商品

延伸閱讀

金融業前十月大賺8426億元、挑戰史上次高 年底行情撐得住？

英國敲定輸美藥品享0%關稅！ 交換條件曝光

美國對南韓半導體藥品關稅設上限！最高不超過15% 鎖定與台日競爭

台美談判三目標…經貿辦喊有信心達陣 美調降關稅機率非常高

相關新聞

金融三業拚年賺9,500億 前十月已達8,426億

金管會昨（2）日公布2025年前十月金融三業（銀行、證期投信、保險）稅前盈餘達8,426.2億元，年減幅收斂至11%，已...

壽險業接軌「雙I」三大風險 公會理事長：須在地化措施協助

壽險業將在2026年1月1日正式接軌IFRS 17、ICS新制，壽險業主管點出，明年接軌ICS新制後，壽險業風險資本較大...

國銀開分行 金管會鬆綁

金管會將鬆綁國銀申設分行的最嚴格門檻，預告刪除「近三年ROE（股東權益報酬率）須達同業平均」規定，估有18家銀行、一家信...

凱基金：明年股利以現金為主 是否配股將綜合考量

凱基金控昨（2）日舉行第3季法人說明會，談到股利政策，財務長黃碧玲指出，以今年來看，現金股利有八成來自於子公司銀行與證券...

10月10年期公債殖利率下探1.27% 一年半來新低

中央銀行統計，10月10年期政府公債平均殖利率再下探至1.27%的低位，為2024年3月以來新低。金融市場人士指出，這波...

台新新光金聖誕祭 5日點燈

2025年即將邁入尾聲，迎接耶誕節與新年的到來，一年一度的「台新新光金控聖誕祭」即將登場，台新新光金控今年以「攜手同新 ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。