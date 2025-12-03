凱基金：明年股利以現金為主 是否配股將綜合考量

凱基金控（2883）昨（2）日舉行第3季法人說明會，談到股利政策，財務長黃碧玲指出，以今年來看，現金股利有八成來自於子公司銀行與證券上繳，隨著今年來銀行、證券兩公司獲利成長，將提供明年金控配息的堅實基礎，整體股利方向將以現金股利為主，是否搭配股票股利，屆時將會綜合考量。

在凱基人壽的投資組合方面，截至9月底，國內股票部位2,109億元，占比增加至9.2%，投報率16.12%；國外股票部位 1,043億元，占比4.6%，投報率6.11%；國外債券部位為1兆5,360億元，占比67.2%，投報率3.92%；國內債券部位2,537億元，占比11.1%，投報率3.26%。整體總投資資產為2兆2,861億元，平均投報率2.94%。

針對壽險業明年即將接軌兩大新制，黃碧玲表示，凱基人壽預估開帳後的CSM（合約服務邊際）可達2,000億元以上的水準，未來每年新增CSM目標為300至350億元；在避險管理方面，截至9月底外匯準備金餘額約300億元，若以目前匯率加計年底的強制提存，預估年底的準備金餘額可達約450億元水準，可望提高匯率的承受能力。

黃碧玲也表示，凱基人壽將持續優化產品組合，分別以美元保單來降低幣別錯配、高保障型商品可累積CSM、以及投資型商品可減少資本消耗，以這三樣作為核心商品主軸。

凱壽總精算師謝如涵則補充，預計明年接軌IFRS 17開帳CSM會大於2,000億元，第一年攤銷率預計6至7%，將成為保險獲利的主要來源，另外，在負債成本部分，若以資產為基礎，負債成本在接軌時預估將低於2.3%。

至於接軌ICS新制的目標ICS比率為何，謝如涵也指出，凱壽向金管會申請的ICS目標可能落在125%至150%區間。