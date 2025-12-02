Liminal Custody發布2026台灣及東南亞虛擬資產六大趨勢

數位錢包與託管基礎設施平台Liminal Custody今日發布2026年台灣及東南亞虛擬資產發展6大關鍵趨勢，隨著監管環境逐步明朗、基礎設施持續成熟，金融機構正從小規模實驗逐步邁向全面、實際的導入階段。

Liminal Custody創辦人Mahin Gupta表示，虛擬資產正從概念性試營運走向具規模、營收導向的業務功能。隨著監管更清晰、基礎設施更完善，金融機構正以信任、治理與風險控管為核心，規劃長期的虛擬資產策略。

Liminal Custody台灣區總經理郭姿吟指出，在台灣金融機構大致可分為兩類，一類已有明確的發展方向，並且已經成立專案小組、與主管機關積極溝通，並規劃代幣化、高資產客戶虛擬資產服務，或以穩定幣為基礎的B2B支付等應用，對這些銀行來說，合規且安全的託管基礎設施已成為必要條件。另一類則仍在研究階段，關注國際趨勢、進行RWA （Real World Assets）試驗，並思考究竟要自行建置託管與錢包，或與外部夥伴合作。2026年將成為關鍵轉折，許多銀行將從探索走向更具體的概念驗證（POC）。

其中有6大關鍵趨勢：一是隨著多年的試驗累積，RWA代幣化正逐步有更廣泛的機構部署。受惠於互通標準的提升與明確的監管方向，亞洲金融機構準備大規模應用。其次、在監管日益嚴格的環境下，託管成為虛擬資產業務的核心。第三、金融機構正從傳統硬體安全升級至新型架構，包括分散式金鑰管理；後量子密碼（PQC）完善程度；交易真實性驗證（TAP）等。

第四、隨著台灣與東南亞的貿易往來更緊密，越來越多機構將穩定幣納入金流、流動性配置及清算作業。第五、隨著東南亞的成長腳步加快，金融機構加大對數位金融基礎建設的投資力度，包括數位放款、永續金融、財務自動化，以及區塊鏈供應鏈驗證等應用。最後、虛擬資產業務正由實驗性質轉為正式單位，擁有專責團隊、成本中心責任與企業級風控架構。

近期全球市場研究顯示，2025年全球有58%的機構投資人佈局虛擬資產，這個比例預計在2026年將進一步攀升。隨著市場成熟，機構也積極尋找能支援安全、合規與高可用性的基礎設施夥伴。