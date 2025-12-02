台新新光金控5日聖誕點燈 八字主題藏合併亮點

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
一年一度「台新新光金控聖誕祭」即將登場，以「攜手同新 開創新局」為主題。台新新光金控／提供
2025年即將邁入尾聲，迎接聖誕節與新年的到來，一年一度的「台新新光金控聖誕祭」即將登場！台新新光金控（2887）今年以「攜手同新 開創新局」為主題，象徵台新金控與新光金控完成合併後攜手同心。同時祭出刷台新銀行及新光銀行信用卡可享聖誕限定優惠活動，有超過40家商戶熱情響應，共同營造仁愛圓環熱鬧又溫馨的聖誕氛圍。

台新新光金控以「攜手同新 開創新局」為今年聖誕祭主題，象徵台新金控與新光金控完成合併後攜手同心，不分彼此團結合作努力成就佳績。今年聖誕祭活動將於12月5日下午5時在台北仁愛圓環總部大樓舉行盛大點燈啟動儀式，現場打造超大型華麗聖誕裝飾，營造夢幻又溫馨的節慶氛圍，會讓民眾感到彷彿回到童年時的遊樂園。

今年台新新光金控聖誕裝飾整體設計融入動態機械元素與互動裝置，主大門以巨型蝴蝶結與會動的聖誕樹裝飾，開啟歡樂聖誕；門旁的聖誕樹與敦南分行旁光廊及摩天輪一同亮起，形成璀璨光影大道。主樹高達15公尺，搭配聖誕金馬、摩天輪及大型水晶球等多項主題裝置，處處充滿驚喜。此外，今年首次推出「會下雪的聖誕樹」更是亮點，每半小時定時飄雪，樹上星星、麋鹿隨著音樂移動，摩天輪與拱門同步啟動，非常值得民眾在下雪的聖誕美景裡盡情拍照打卡留念。

除了仁愛圓環，今年台新新光金控再度受邀參與台北市政府「繽紛耶誕玩台北」活動，是唯一進駐信義計畫區商圈佈置的金融業者，也特別精心裝飾六座空橋燈飾，民眾可漫步信義區金色絢爛聖誕隧道，感受滿滿節慶氣息。

配合12月5日起台新新光聖誕祭全面開跑，旗下子公司台新銀行與新光銀行串聯全家便利商店、新光三越台北信義新天地、雄獅旅遊、瓦城集團、王品集團等超過40家品牌，推出刷卡享好康的聖誕限定優惠，各家活動期間與詳情，請參閱官網或Richart Life App優惠券專區；此外，民眾在現場完成指定任務就有機會獲得台新POINTS與多項好禮，為2025畫下美好句點。

