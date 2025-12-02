雙I時代的來臨 壽險公會陳慧遊：接軌像賣場國際化轉型、需在地化措施

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

壽險業將在2026年1月1日正式接軌IFRS 17、ICS新制，「明月過後-雙I時代的來臨」研討會2日召開，壽險公會理事長陳慧遊比喻接軌就如同本土化賣場轉型到國際化賣場，仍需在地化措施協助，也期許我國保險業在挺過寒冬之後，更懂得春天的溫暖。

壽險公會理事長陳慧遊致詞時指出，保險業面臨雙I時代的來臨，用一個比較日常生活的比喻來解讀，就好像是現行市場上的保險商品從一個本土化的賣場，如大全聯、家樂福等，轉換到像好市多這類國際化的賣場。

陳慧遊說，轉換過後，不但賣場的氛圍環境很不相同，就連賣場內之商品類型也有差異，為了符合國內消費大眾之需求及期待，賣場內除販售與國外相同的商品之外，亦要銷售國人喜好的本土化商品，這正是為何我國接軌IFRS17及新一代清償能力制度，除與國際一致的規範外，仍宜考量在地化措施的必要。

陳慧遊表示，新環境的轉換所帶來的相關影響亦不容忽視，不論是商品組合定價是否符合國人之期待及青睞、如何監控市場上相關的變動及訊息、如何有效地調整公司策略等，每項都是新的學習模式。為了維護市場的善良秩序及永續發展原則，主管機關亦步亦趨地在引導業者逐漸朝穩健經營、強化自身財務能力邁進。

陳慧遊說，在雙i時代已確定會來到的此時，壽險公會代表全體業者感謝主管機關金管會及保險局的領導及傾聽，也很感謝外界多方的關注及給予協助，他也期許我國保險業在挺過寒冬之後，更懂得春天的溫暖，能繼續將保險的保障溫暖更多的國人。

壽險業者則點出，明年接軌ICS新制後，壽險業風險資本較大的部分在於股票、利率以及壽險方面，股票未來在財報仍扮演重要角色，利率則因波動大且不易控制，壽險風險則在於脫退跟罹病。

面對壽險「去保證化」時代來臨，壽險業者認為，未來保險商品降低預定利率、縮減保證內容等是未來趨勢，而多段式利率對客戶來說有好也有壞，但於商品競價上就會有許多機會，在雙I制度下，精算人員如何發揮所長，將對公司及產業帶來更大的幫助。

為鼓勵保險業擴大資金投入公建，主管機關放寬保險業專案運用投資上限由資金10%提高至15%，可釋出資金活水新台幣1.63兆元。壽險業者期盼，能夠有更多案源能夠投資，但不論哪個案子都沒辦法像債券一樣，也就是說，會產生負債不匹配的問題，未來「類公建」是否能夠「類債券」也值得思考。

壽險業 保險 商品

