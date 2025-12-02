管融資租賃業！立委喊設專法 金管會：金保法已有規範

有民眾向融資公司借30萬元，卻被要求還款43萬元、折算年利率達36%，立委呼籲應制定專法全面納管。金管會說，今年9月15日起已將首波13家融資租賃公司納入《金保法》，民眾有爭議可向評議中心申訴，無立專法必要。

立委指出，有民眾向融資租賃公司借款30萬元，但實拿25萬元、償還金額高達43萬元，折算年利率約36.3%，批評此為「合法地下錢莊」運作，並呼籲金管會應立專法，對融資租賃業全面納管。

銀行局副局長王允中說，金管會分三階段把全台符合條件的融資租賃公司納入《金保法》適用。第一階段的13家融資租賃公司已在9月15日納管。

若是這13家公司委託他人辦理業務招攬，也要確保受委託廣告、營業促銷活動皆符合《金保法》規定，否可開罰30萬元到1,000萬元。

對於外界質疑現行法制保障力不足，可能出現高利、高費、代辦濫用等問題，金管會指出，若消費者認為自身權益遭侵害，可透過《金保法》下的評議機制向金融消費評議中心申訴。

若爭議是發生在9月15日納管前、或尚未納管公司，則須循民事途徑。

因這類爭議屬消費者契約、權益問題，而非公司經營許可問題，金管會認為現行《金保法》制度與執行機制足以處理，不需要再設專法。

此外，是否將銀行成熟的代辦管理機制套用到租賃業，金管會表示仍在政策討論階段，尚未決定。金管會強調，目前《金保法》框架已涵蓋利率揭露、費用透明、代辦行為限制及消費者申訴等面向，暫時無需另立專法。