金管會鬆綁設分行、18家銀行受惠 會掀設點潮嗎？

金管會將鬆綁國銀申設分行的最嚴格門檻，預告刪除「近三年ROE須達同業平均」規定，估有18家銀行、1家信合社受惠，可望重啟設點腳步。依新制每家每年限增設一家分行，最快2026年農曆年後上路，市場關注是否掀起新一波開分行潮。

依現行規定，銀行或信合社想申設分行有十大門檻，包括資本適足率、逾放比、覆蓋率、守法性、無累積虧損及ROE得達標，其中光近三年ROE得達同業平均這一條，就「卡住」了部分行庫、中小型銀行。

有民營銀行反映新設分行需求量很大，但卻卡在ROE這條門檻上而「想開卻開不了」。銀行局副局長王允中也說，過去金管會認為，銀行設點，財業務需達標，但後來觀察發現，分行少反讓財業務更難達標。

加上近兩年，即便數位化浪潮來襲，部分民營銀行對分行需求仍持續增加，主因客戶很多業務仍需臨櫃，分行據點也能增加客戶黏著度，基於每家銀行不同的經營策略考量，因此金管會解除ROE高門檻，給銀行更多經營彈性。

據金管會9月底統計，國銀總分行家數3,358家寫14年低點。市場關注在金管會解除設點的ROE高門檻後，是否帶動國銀增設分行潮。

金管會2日預告修正《金融機構國內分支機構管理辦法》有兩大重點，一、增訂未符合平均稅前淨值報酬率的銀行和信合社，每家每年限增設一家分行；二、金管會可就申請者的財業務狀況，做最終審核。

鬆綁後，有18家銀行與一家信合社受惠，包括四大行庫（臺銀、土銀、合庫、彰銀（2801）），及上海商銀（5876）、高雄銀（2836）、王道銀（2897）、聯邦銀（2838）、遠東銀（2845）、元大銀、凱基銀、安泰銀（2849）等八家中型銀行；另有瑞興銀（5863）、華泰銀、板信銀、三信銀等四家信合社商銀，及輸出入銀行、星展銀行。