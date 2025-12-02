快訊

全聯鯛魚排藥檢超標急下架 第三方單位檢驗結果大逆轉

陸配被註銷台灣戶籍…錢麗今晚辦理離職 華碩官方回應了

國防預算遭封殺…賴總統：在野黨準備走另一條路 未來恐成愛國者治台

金管會鬆綁設分行、18家銀行受惠 會掀設點潮嗎？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會將鬆綁國銀申設分行的最嚴格門檻，預告刪除「近三年ROE須達同業平均」規定，估有18家銀行、1家信合社受惠，可望重啟設點腳步。依新制每家每年限增設一家分行，最快2026年農曆年後上路，市場關注是否掀起新一波開分行潮。

依現行規定，銀行或信合社想申設分行有十大門檻，包括資本適足率、逾放比、覆蓋率、守法性、無累積虧損及ROE得達標，其中光近三年ROE得達同業平均這一條，就「卡住」了部分行庫、中小型銀行。

有民營銀行反映新設分行需求量很大，但卻卡在ROE這條門檻上而「想開卻開不了」。銀行局副局長王允中也說，過去金管會認為，銀行設點，財業務需達標，但後來觀察發現，分行少反讓財業務更難達標。

加上近兩年，即便數位化浪潮來襲，部分民營銀行對分行需求仍持續增加，主因客戶很多業務仍需臨櫃，分行據點也能增加客戶黏著度，基於每家銀行不同的經營策略考量，因此金管會解除ROE高門檻，給銀行更多經營彈性。

據金管會9月底統計，國銀總分行家數3,358家寫14年低點。市場關注在金管會解除設點的ROE高門檻後，是否帶動國銀增設分行潮。

金管會2日預告修正《金融機構國內分支機構管理辦法》有兩大重點，一、增訂未符合平均稅前淨值報酬率的銀行和信合社，每家每年限增設一家分行；二、金管會可就申請者的財業務狀況，做最終審核。

鬆綁後，有18家銀行與一家信合社受惠，包括四大行庫（臺銀、土銀、合庫、彰銀（2801）），及上海商銀（5876）、高雄銀（2836）、王道銀（2897）、聯邦銀（2838）、遠東銀（2845）、元大銀、凱基銀、安泰銀（2849）等八家中型銀行；另有瑞興銀（5863）、華泰銀、板信銀、三信銀等四家信合社商銀，及輸出入銀行、星展銀行。

金管會 國銀

延伸閱讀

壽險「去保證化」二動一不動 新制最快明年上路 不溯及既往

美股收紅 投顧：台股基本面佳AI扮推手

金管會要求壽險實質管理風險 省下避險成本 強化資本

國銀9月底外幣存款達14.9兆元 創近半年新高

相關新聞

金融業前十月大賺8426億元、挑戰史上次高 年底行情撐得住？

金管會公布2025年前十月金融三業（銀行、證期投信、保險）稅前盈餘達8,426.2億元，年減幅收斂至11%，已達去年全年...

金融三業前十月稅前獲利8426.2億元 銀行占比近3分之2

金融三業十月稅前盈餘，銀行業前十月為5462.5億元，王允中說明，前十月獲利創歷年同期最高，增加535.8億，本國銀行獲...

金管會開善門 18家銀行可望恢復申設新分行

金管會大開善門，18家銀行可望恢復申設新分行資格。金管會今日宣布，預告修正「金融機構國內分支機構管理辦法」第3條、第4條...

台新銀行「薪資核撥」升級 打造高效薪資管理新時代

傳統繁瑣的人工發薪模式將成歷史。台新銀行推出升級版「薪資核撥」服務，以安全、迅速、便利為核心，提供企業更有效率的薪資轉帳...

壽險公會理事長陳慧遊：會計接軌如同賣場國際化轉型 需在地化措施

下個月壽險業就要正式與「雙I」新制接軌，今日在「雙I時代來臨」研討會上，金管會保險局長王麗惠指出，希望透過接軌的過渡措施...

獨／前保險局副局長張玉煇 出掌住宅地震保險基金董事長

據了解，懸缺多時，一直由總經理張嘉麟代理的住宅地震保險基金，新董座終於揭曉，由金管會前任保險局副局長張玉煇接任，並且昨日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。