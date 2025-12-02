快訊

金融三業前十月稅前獲利8426.2億元 銀行占比近3分之2

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金融三業前十月稅前獲利8426.2億元，銀行占比近2/3。圖／本報資料照片
金融三業十月稅前盈餘，銀行業前十月為5462.5億元，王允中說明，前十月獲利創歷年同期最高，增加535.8億，本國銀行獲利5070.8億元，亦創新高，較去年同期增490.4億元，主要受惠於利息與手收淨收增加，呆帳費用減少，由於壽險今年大受匯損衝擊，相對使銀行獲利占比上升至2/3。

保險局統計，前十月保險業獲利1678 億，較去年同期減少1620億，減幅 49.1%；其中，壽險業前十月稅前淨利為1380億，年減少1683億，減幅54.9%，保險局主秘古坤榮指出，因為業務承保利益增加3千億元，財投減少4589億，業費增加76億元。

產險業298億，年增63億，26.8%，古坤榮說明，主要原因包括業務承保利益增加84億、財務投資減少8億，其他營業利益減少8億，而其他費用增6億元。

證期局副局長黃仲豪說明，今年前十月證期三業獲利1285.7億，年增5.96億，增幅0.47%，對於證期三業別各別的變動，黃仲豪進而指出，包括了券商略減15.26億、投信增加19.96億，主要受惠投信業的管理AUM增加。

證期局指出，前10月同期稅前淨利合計分別為1175.83億元、530.09億元、799.20億元、1279.74億元及1285.7億元。若以2025年截至10月底與2021年同期比較，稅前淨利增加109.87億元，增幅9.34%。

