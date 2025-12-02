聽新聞
0:00 / 0:00
金融三業前十月稅前獲利8426.2億元 銀行占比近3分之2
金融三業十月稅前盈餘，銀行業前十月為5462.5億元，王允中說明，前十月獲利創歷年同期最高，增加535.8億，本國銀行獲利5070.8億元，亦創新高，較去年同期增490.4億元，主要受惠於利息與手收淨收增加，呆帳費用減少，由於壽險今年大受匯損衝擊，相對使銀行獲利占比上升至2/3。
保險局統計，前十月保險業獲利1678 億，較去年同期減少1620億，減幅 49.1%；其中，壽險業前十月稅前淨利為1380億，年減少1683億，減幅54.9%，保險局主秘古坤榮指出，因為業務承保利益增加3千億元，財投減少4589億，業費增加76億元。
產險業298億，年增63億，26.8%，古坤榮說明，主要原因包括業務承保利益增加84億、財務投資減少8億，其他營業利益減少8億，而其他費用增6億元。
證期局副局長黃仲豪說明，今年前十月證期三業獲利1285.7億，年增5.96億，增幅0.47%，對於證期三業別各別的變動，黃仲豪進而指出，包括了券商略減15.26億、投信增加19.96億，主要受惠投信業的管理AUM增加。
證期局指出，前10月同期稅前淨利合計分別為1175.83億元、530.09億元、799.20億元、1279.74億元及1285.7億元。若以2025年截至10月底與2021年同期比較，稅前淨利增加109.87億元，增幅9.34%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言