金管會證期局人事異動 高晶萍接局長

中央社／ 台北2日電

金管會今天宣布，證期局局長張振山退休，遺缺由副局長高晶萍陞任，副局長遺缺由主任秘書黃仲豪陞任，主任秘書遺缺由組長王秀玲陞任，皆在12月2日到任；綜合規劃處處長林羲聖調任金融市場發展及創新處，遺缺由綜規處副處長劉秀玲陞任。

金管會近期因高層退休，連帶有多起人事異動案。金管會今天發布新聞稿，新任證期局長職務由副局長高晶萍陞任。高晶萍為政大會計系畢業、成大會計學碩士，民國83年公務人員高等考試二級考試會計審計類科及格，經歷包括金管會證券期貨局科長、簡任秘書、副組長、組長與主任秘書。

金管會指出，證期局副局長遺缺由主任秘書黃仲豪陞任。黃仲豪為中興大學財稅學系畢業、政大財政學研究所碩士，85年公務人員高等考試三級考試財稅行政類科及格，經歷包含金管會證期局科長、專門委員、金管會專門委員、金管會證期局組長等。

金管會證期局主秘遺缺由組長王秀玲陞任，金管會表示，王秀玲為政大統計學系畢業、東吳大學企業管理學系碩士，86年公務人員高等考試三級考試企業管理類科及格，經歷包含金管會證期局科長、專門委員與副組長。

此外，金管會綜合規劃處處長林羲聖11月21日調任金管會金融市場發展及創新處，遺缺由綜合規劃處副處長劉秀玲陞任，並在12月2日到任。

劉秀玲為台灣工業技術學院（現台灣科技大學）企業管理學系畢業、國立台灣工業技術學院管理（技術）研究所碩士、英國城市大學銀行及國際金融所碩士，79年公務人員高等考試企業管理人員類科及格，經歷包括金管會銀行局科長、專門委員、副組長與金管會專門委員。

