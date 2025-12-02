股匯不同調 新台幣連3貶收31.435元

股匯走勢分歧，台股今天收漲221.74點，站回月線；新台幣走勢震盪，盤中升貶互見，午後外資匯入量增加，匯價由黑翻紅，不過央行尾盤出手調節，終場收31.435元，微貶0.4分，匯價連3黑，台北及元太外匯市場總成交金額17.53億美元。

台股今天在台積電等三大權值股反彈帶領下，盤中勁揚399點，隨後漲勢收斂，收盤上漲221.74點，收在27564.27點。三大法人同步買超，合計買超新台幣183.06億元，其中外資買超135.26億元。

新台幣兌美元今天開盤價為31.44元，貶0.9分，隨著台股反彈走高，新台幣盤中一度翻紅，但受美元指數小幅走升影響，新台幣走勢震盪，午後再次翻紅，最高升抵31.403元。

外匯交易員指出，外資今天雖然買超台股，但在匯市呈現雙向操作，使新台幣狹幅震盪。午後外資匯入量增加，不過尾盤央行進場調節，最終新台幣轉為收貶。

展望新台幣後續走勢，外匯交易員表示，外資近來多維持賣超台股、偏向匯出，對新台幣形成貶值壓力，短線仍可能持續測試31.5元關卡，另外，市場靜待聯邦準備理事會（Fed）下週公布的政策聲明，Fed決策方向料將左右後續全球資金流向。

根據央行統計，美元指數今天小升0.01%，亞幣走勢分歧，韓元升值0.08%、人民幣升0.04%，新台幣小跌0.01%、越南盾貶0.04%、新加坡幣貶0.1%、日幣貶0.26%。