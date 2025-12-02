快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會開善門，18家銀行可望恢復申設新分行。圖／本報資料照片
金管會大開善門，18家銀行可望恢復申設新分行資格。金管會今日宣布，預告修正「金融機構國內分支機構管理辦法」第3條、第4條規定，在金管會修改規定之後，國內有18家銀行可望恢復申設新分行資格，其中多數都是公股行庫或是信合社轉型背景，有助於偏鄉金融服務的提升。

過去金管會以上述法規來限制銀行新申設分行，對此次修法，金管會增訂金融機構未符合平均稅前淨值報酬率的相關財務條件者，每年仍得申請增設分支機構及其家數限制，並可由金管會對該銀行的財務業務狀況衡量，決定得增設分支機構的金融機構名單。

金管會盤點，目前因為未達到平均淨值報酬率(ROE)門檻而無法再新設分行的18家銀行名單，包括台灣銀行、土地銀行、合作金庫商業銀行、彰化商業銀行、上海商業儲蓄銀行、中國輸出入銀行、高雄銀行、王道商業銀行、瑞興商業銀行、華泰商業銀行、板信商業銀行、三信商業銀行、聯邦商業銀行、遠東國際商業銀行、元大商業銀行、凱基商業銀行、星展(台灣)商業銀行及安泰商業銀，這些銀行多數都是公股行庫，或是信合社轉型的銀行。

比起不少大型民營銀行只願意在都會區拓點，這些公股行庫或信合社轉型銀行，更願意赴偏鄉開分行，但因為先前的規定，而使其開分行受阻，其實並不利於金管會推動「普惠金融」，而且偏鄉相對更需要實體分行的金融服務，因此金管會決定鬆綁。

銀行局副局長王允中表示，十多年來國內金融機構業務發展愈臻成熟，各金融機構財務相對健全，加以金融機構積極運用金融科技創新及發展數位金融，提供更便捷且不受環境影響之金融服務。考量部分金融機構為增加金融服務廣度及深化客戶關係，有增設實體分支機構需求，為滿足不同發展策略之金融機構多元發展需求，使有意持續發展業務且體質尚佳的金融機構增設分支機構更具彈性，因此予以修法。

王允中指出，這些銀行獲准開立新分行之後，亦有助於增加和客戶的黏著度，倘若新分行申設受限，甚至反而會讓銀行更不利於改善營運狀況。

金管會 公股行庫 偏鄉

