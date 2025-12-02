以金流帶碳流 全盈+PAY總經理獲2025「Super MVP經理人」殊榮

《經理人月刊》第18屆「100MVP經理人」名單正式公布，從各行各業中精選出百位以創新策略、組織貢獻與永續影響力脫穎而出的優秀經理人。其中，全盈+PAY總經理劉美玲更以跨域整合能力、普惠金融成果及永續創新模式備受評審肯定，獲得今年最高榮耀—「Super MVP經理人」，成為2025年度最具代表性的經營管理者之一。

在電子支付市場競爭激烈、數位科技快速演進的時代，面對數位金融轉型、淨零政策推進與 ESG 行動需求，劉美玲以前瞻視野提出整合「消費 × 交通 × 金融」綠色三環鏈策略，將永續從企業倡議轉化為全民可參與的日常生活行動，開啟台灣邁向低碳消費的新篇章。

在劉美玲領軍下，全盈+PAY於2024年啟動「減碳贏家」服務，率先導入突破性的「金流帶碳流」機制，讓民眾每一次消費行為，都能自動產生可量化的個人減碳紀錄，每次支付就是綠色行動。同時，串接零售、物流、交通運輸、化妝品製造、循環經濟與金融科技等多領域永續夥伴，建立跨產業綠色生活生態圈。該服務自推出以來，已吸引眾多消費者參與，包括使用自帶環保杯、選購友善剩食以及搭乘大眾交通運輸等行為，帶動全民從日常小事開始實踐低碳生活。

劉美玲表示：「我們希望透過金融科技的力量，讓消費者不需要額外負擔或具備專業知識，就能輕鬆加入淨零行動，一次綠色消費支付，就是為永續多走一步。」

全盈+PAY除了持續深化金融支付永續應用，更積極促進普惠金融，實踐社會共融與減少不平等（SDG 10）之永續發展目標，讓更多人在數位時代享有公平而便捷的金融服務。隨著台灣移工人口持續增加，異國語言與金融使用習慣不同，形成長期金融支付痛點。全盈+PAY以多語系介面（英文、印尼語、越南語、泰語等）結合嵌入式支付技術，解決移工在台常見的支付不便、資訊落差與金融進入門檻等問題，提供友善且包容的使用環境。進一步透過支付數據洞察、多元服務場景與在地化策略，協助提升移工族群數位金融服務的可近性、參與度與使用信任度，也讓普惠金融不再只是政策倡議，而是真實存在於生活中的核心服務。

劉美玲強調：「支付平權與永續同等重要。我們希望讓在台生活的每一個人，無論來自哪裡，都能享有公平且安全的數位支付體驗。」

全盈+PAY透過「金流帶碳流」模式推動永續行動，同時在普惠金融領域實踐「多元共融」，形塑消費、金融與社會責任相融的新典範。今年，劉美玲獲選「永續經營 Super MVP」，正是對「減碳贏家」創新模式及其市場影響力、永續價值的高度肯定；同時全盈+PAY「多元共融」的服務設計也象徵導入友善、包容的數位金融環境的指標性成果。

展望未來，全盈+PAY將持續以支付為核心，深化 ESG 服務創新、擴大跨域合作，打造以科技驅動的永續生態圈。全盈+PAY不單是數位支付工具，也是帶動社會共融、環境永續與循環經濟的重要催化平台。