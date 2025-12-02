台新銀行「薪資核撥」升級 打造高效薪資管理新時代

傳統繁瑣的人工發薪模式將成歷史。台新銀行推出升級版「薪資核撥」服務，以安全、迅速、便利為核心，提供企業更有效率的薪資轉帳解決方案，不僅能幫助企業大幅降低營運成本、提升發薪作業效率，更能讓企業員工享有專屬的金融優惠與便利服務，真正實現企業員工雙贏的目標。

企業在薪資管理上時常面臨流程繁瑣、人為錯誤率高等挑戰，此次「薪資核撥」升級服務最大亮點為作業自動化帶來的高效管理，不論資料審核或批次撥薪，系統均可24小時即時作業，隨時查看撥薪資訊，協助企業建立安全、透明、可追蹤的發薪流程，提高企業內部管理彈性。除此之外，透過全流程自動化設計，大幅降低人工核薪錯誤風險，並由專業團隊提供一站式服務，申辦流程淺顯易懂，無論是大型企業或中小型組織皆能輕鬆快速啟用。

台新銀行薪資核撥服務除讓企業端作業大幅優化外，更進一步延伸至員工的金融生活，打造全方位金融服務的體驗平台。員工可享有專屬存款優惠利率、理財商品申購優惠，以及跨行轉帳免手續費等多項貼心服務，讓薪資入帳後即成為邁向財務規劃與智慧生活的起點。透過數位平台，員工亦能即時掌握薪資動態與個人化優惠方案，提升資金管理便利性，讓每一份薪水發揮更大的效益。

「薪資核撥」服務全面升級不僅是單純的金融服務優化，更是承諾與企業共同成長，提升數位轉型成效的具體實踐。從申辦到薪資入帳，全程清楚透明，讓企業能更有效地管理薪資運作，同時提升員工滿意度，實現企業員工雙贏的薪資管理新未來。