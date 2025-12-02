土銀民權、小港分行ATM再進化 新增無障礙輔助螢幕

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
土地銀行民權、小港分行ATM再進化，新增具「無障礙輔助螢幕」，讓輪椅族群輕鬆使用金融服務。土銀／提供
土地銀行無障礙ATM再進化，自今年下半年於台北市民權分行、高雄市小港分行新增具「無障礙輔助螢幕」ATM，透過輔助螢幕及延伸容膝空間，搭配無障礙語音功能，暨升降梯或無障礙斜坡，讓身障客戶輕鬆使用金融服務。

土地銀行特別邀請脊髓損傷社會福利基金會青年團高副團長體驗民權分行無障礙輔助螢幕及金融服務，獲得高度肯定，並表示該ATM容膝空間充足，且結合輔助螢幕及友善鍵盤，讓輪椅族群在使用上更加方便。

為響應金管會金融友善政策，土地銀行依循身心障礙者權利公約（CRPD）、「銀行業公平對待高齡客戶自律規範」及「銀行業金融友善服務準則」等規範，近年來陸續增設無障礙櫃檯、視障語音、手語翻譯及輔助設施，同時提供身心障礙客戶跨行提款手續費減免、關懷提問及防詐、友善版定型化契約等臨櫃服務，保護弱勢客戶免受金融詐騙剝削。

另外，在服務多元族群的願景下，土地銀行從使用者痛點出發，全面強化ATM功能，不僅在操作畫面增列日文、韓文、印尼文、泰文及越南文等多國語言，更增設視障語音存款、推播OTP驗證、智能客服及跨行無卡提款QR-Code服務，本次透過設置「無障礙輔助螢幕」，讓身障使用者可以在適宜高度與角度使用ATM完成各項交易，大幅提升服務便利性和客戶自主性。

螢幕 ATM 土地銀行

