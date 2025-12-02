AppWorks 創辦人林之晨招募新創：製造 AI、區塊鏈金融、防禦科技

台灣知名新創基金AppWorks 2日舉辦31屆AppWorks加速器團隊的Demo Day，AppWorks 之初加速器董事長暨合夥人林之晨宣布下一屆加速器最新招募團隊（Request for Starups）三大趨勢為製造業AI（Ｍanufacturing AI）、金融區塊鏈解決方案（On-Chain Banking）以及防禦科技（Defense Tech）。他表示，基於地緣政治、人口現狀、技術趨勢，看好新創在這三大領域的發展動能。

林之晨指出，新創相較於大企業投資研發，資源少、營運辛苦，要掌握技術與趨勢板塊的移轉，產生槓桿效應，獲得向上的力量。2009年他創立AppWorks時，當時市場技術以行動網路為主，行動網路就是當時的槓桿，衍生出各種應用（App）；2017年AppWorks則看到區塊鏈與AI做為下一個板塊移轉方，喊出加速器招募以區塊鏈與AI新創為主，即使市場覺得他們很瘋狂，但也確實看到了區塊鏈和AI的時代。

他觀察，明年開始AI將更重視垂直領域的運用，製造業AI（Manufacturing AI）就是重要的垂直應用。未來5-10年內，很多國家包括台灣在內都將面臨少子化與缺工問題，製造業將重組，將導入更多實體AI，讓製造更有效率。他看好台灣是製造業為主的重要地區，可利用AI服務區域和全球客戶，也能給予新創幫助。

其次他看好區塊鏈技術基礎的金融解決方案（On-Chain Banking），過去一年多金管會已開始對虛擬貨幣、區塊鏈技術轉為積極，日本、香港、新加坡也接受區塊鏈技術，未來傳統金融業也將有服務上鏈，需要相關技術的新創。

林之晨也看好防禦科技（Defense Tech）的發展，因地緣政治的影響，很多國家開始加強對防禦科技的投資，而俄烏戰爭也展現了科技戰、AI戰的趨勢。林之晨強調，即使美國將國防部改為戰爭部，但防禦科技並不是為了戰爭，反而也是為了和平的手段。