壽險公會理事長陳慧遊：會計接軌如同賣場國際化轉型 需在地化措施

下個月壽險業就要正式與「雙I」新制接軌，今日在「雙I時代來臨」研討會上，金管會保險局長王麗惠指出，希望透過接軌的過渡措施，讓保戶及業者的信賴關係繼續維持，壽險公會理事長陳慧遊也比喻接軌就如同本土化賣場轉型到國際化賣場，仍需在地化措施協助。

王麗惠表示，監理的升級和理念的深化，保險業的規模及產品結構，以及複雜度遠大於RBC（資本適足率），和關稅造成投資和營運環境巨大的變動，因此接下來監理制度希望建立更合理嚴謹的風險管理和評價制度，以引導業者更穩健經營並維持保戶的信任。

王麗惠也指出，IFRS 17（新版國際財務報導準則）的接軌也有助於透明度，而ICS（保險資本標準）的新清償能力制度也要達到強化資本的原則，計算風險值及範圍涵蓋會更廣泛，利率、非違約、長壽、巨災風險等新項目，和資產與負債一起用公允價值衡量，同時希望兼顧實務的可行，因此規畫15年期間的過渡措施，和信賴保護原則，使保險業與保戶維持信任關係。王麗惠也指出，在過渡措施上，金管會特別開放業者可自行決定申請的項目、比率，和淨資產過渡措施，和申請期間，都給予彈性機制，以讓公司更能兼顧自身需求來申請、因應。

壽險公會理事長陳慧遊對保險業面臨雙i時代的來臨，他用日常生活的比喻來解讀，就好像是現行市場上的保險商品從一個本土化的賣場，如大全聯、家樂福等，轉換到像好市多這類國際化的賣場，不但是賣場氛圍環境很不相同，就連賣場內商品類型也有差異。而為了符合國內消費大眾之需求及期待，賣場內除販售與國外相同商品外，亦兼銷售多眾國人喜好的本土化商品，這正是為何我國接軌IFRS17及新清償能力制度，除與國際一致之規範外，仍宜考量在地化措施的必要。

陳慧遊也強調，新環境的轉換所帶來的相關影響亦皆不容小覷，不論是商品組合及定價是否符合多方期待及青睞、如何監控市場上相關的變動及訊息、如何有效地調整公司策略等，每項都是新的學習模式，主管機關也在引導業者逐漸朝穩健經營、強化自身財務能力邁進。