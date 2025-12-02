快訊

美日聯手中國必輸？24次「台灣有事」兵推 陸僅2情境取勝

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

超誇張！行駛國5邊開車、邊互丟水球 網友：上演瑪利歐賽車？

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／前保險局副局長張玉煇 出掌住宅地震保險基金董事長

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
前保局副局長張玉煇出掌住宅地震保險基金董事長。圖/本報資料照片
前保局副局長張玉煇出掌住宅地震保險基金董事長。圖/本報資料照片

據了解，懸缺多時，一直由總經理張嘉麟代理的住宅地震保險基金，新董座終於揭曉，由金管會前任保險局副局長張玉煇接任，並且昨日（12月1日）低調上任。張玉煇二年前曾一度被外界點名出任保險事業發展中心董事長

台灣近幾年大地震的發生頻率愈來愈高，住宅地震保險基金的重要性更為突顯，尤其保費收入與理賠之間能否達成平衡，或是入不敷出是否需要再追加經費、如何籌措，都受到矚目。張玉煇過去在保險局副局長任內，曾督導產險業者，如今接手基金會董事長，未來也將在協調溝通上扮演協調產官界意見的重要角色。

「住宅地震保險基金」是在1999年的921大地震之後成立，可說為政策性住宅地震保險制度的中樞組織，提供民眾最基本的地震險保障，並負責管理住宅地震保險危險分散機制。基金本身除了承擔風險，並負責承保、理賠相關議題研究、再保安排、資金運用及財源籌措等重要工作，

921大地震 保險 董事長

延伸閱讀

YouBike族群注意 新北、桃園明年1月沒投保車險不能騎

淡水停水補償出爐 水費按天折減、承包商啟動理賠機制

台中男騎機車忘作一事車牌遭註銷…違規轉彎被攔查 荷包失血

金管會要求壽險實質管理風險 省下避險成本 強化資本

相關新聞

獨／前保險局副局長張玉煇 出掌住宅地震保險基金董事長

據了解，懸缺多時，一直由總經理張嘉麟代理的住宅地震保險基金，新董座終於揭曉，由金管會前任保險局副局長張玉煇接任，並且昨日...

壽險公會理事長陳慧遊：會計接軌如同賣場國際化轉型 需在地化措施

下個月壽險業就要正式與「雙I」新制接軌，今日在「雙I時代來臨」研討會上，金管會保險局長王麗惠指出，希望透過接軌的過渡措施...

有投保才能借 新北、桃園明年共推 YouBike 公共自行車傷害險新制

新北市、桃園市YouBike 公共自行車系統將自115年1月開始，共同推動公共自行車傷害險新制，民眾必須完成投保免費公共...

保險商品銷售挹注 公股銀前三季財管手續費亮眼

今年前三季公股銀行財富管理淨手續費收入表現亮眼，幾乎各家都有雙位數成長，成為貢獻手續費淨收入最重要的動能，其中普遍受惠於...

數位信任×策略投資！揭曉國泰證券獲獎數據心法

2025網路口碑之星｜30歲以下投資人佔6成，國泰證券如何彎道超車，用科技賦能創造「被陪伴的安全感」？

富邦金首席經濟學家羅瑋預期 明年日圓匯價高點落在145~147

日銀總裁植田和男釋出明確升息訊號，外界關注日圓走勢。富邦金控首席經濟學家羅瑋昨（1）日分析，由於日本央行12月升息箭在弦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。