獨／前保險局副局長張玉煇 出掌住宅地震保險基金董事長

據了解，懸缺多時，一直由總經理張嘉麟代理的住宅地震保險基金，新董座終於揭曉，由金管會前任保險局副局長張玉煇接任，並且昨日（12月1日）低調上任。張玉煇二年前曾一度被外界點名出任保險事業發展中心董事長。

台灣近幾年大地震的發生頻率愈來愈高，住宅地震保險基金的重要性更為突顯，尤其保費收入與理賠之間能否達成平衡，或是入不敷出是否需要再追加經費、如何籌措，都受到矚目。張玉煇過去在保險局副局長任內，曾督導產險業者，如今接手基金會董事長，未來也將在協調溝通上扮演協調產官界意見的重要角色。

「住宅地震保險基金」是在1999年的921大地震之後成立，可說為政策性住宅地震保險制度的中樞組織，提供民眾最基本的地震險保障，並負責管理住宅地震保險危險分散機制。基金本身除了承擔風險，並負責承保、理賠相關議題研究、再保安排、資金運用及財源籌措等重要工作，