金控淨值衝新高！台新新光金帶頭慶功 三大變數成觀察指標

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

13家上市金控第3季交出亮眼成績單！截至9月底，整體金控合計淨值攀上5.12兆元，單季大增7,194億元、季增16.4%，不僅順利重返5兆元大關，更一舉刷新歷史新高。今日多頭給漲聲，個股股價多數走高，台新新光金（2887）、國泰金（2882）、華南金（2880）等更齊漲逾2%，扮演類股領頭羊。

市場人士指出，本季淨值急升主因「強勁獲利」與「股債評價改善」兩大引擎驅動，使整體未實現損益明顯回升，推動淨值全面補強。

其中，壽險型金控表現火力最旺，淨值平均季增達16.2%，領先銀行與證券型同業，反映壽險子公司在OCI與FVPL覆蓋法下，股票與基金評價顯著好轉，潛在資本利得增加，使淨值強勢墊高。若排除台新新光金因合併效應，使淨值在9月底「季翻倍」至近4,700億元的特殊狀況，凱基金（2883）、國泰金、富邦金（2881）則分別以14.6%、14.3%、13.4% 的淨值季增率位居前三，最新淨值已來到3,113億元、8,921億元與9,434億元。

獲利動能同樣亮眼。13家金控前三季稅後純益達4,291億元，季增高達73%，累計獲利已達2024年全年的七成。隨著債券評價改善，9月底金控整體「其他權益」虧損也縮減至958億元，大幅收斂，加上獲利跳升，有助推升金控2026年可分配盈餘，市場普遍認為明、後年的股利發放能見度提高。

個股動能部分，台新新光金明顯成為盤面人氣指標。外資12月首日即大舉回補逾3萬張，2日更在逾7.3萬張大量簇擁下、股價直衝19元，一口氣站回月線並收復所有短均。公司高層在法說會中表示，今年將優先發放現金股利，金額「應比去年更好」，並強調目前無增資規劃，市場解讀為資本結構穩健、股利政策具可期待性。

然而，法人也提醒，短線風險仍需警戒。美國10年與30年期公債殖利率再度站上4%上方，對壽險業持有的長天期債券評價形成壓力；此外，壽險金控每年須提列三成獲利作為外價金，加上年底金融市場波動仍可能加劇，使今年最終未實現損益充滿變數。這三項不確定因素恐牽動未來股利政策，成為市場接下來最關注的觀察指標。

整體而言，金控族群在獲利與評價面雙引擎推動下，營運基本面展現反轉力道，但評價波動與美債利率走勢仍主導後續表現，投資人需同步關注外部風險變化。

台新新光金 淨值

