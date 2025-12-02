金融業首創「羽翼分行」計畫 北富銀攜手師大啟動特教生職場實習

12月3日「國際身心障礙者日」即將到來，提醒社會大眾持續關注身心障礙者權益與發產。根據勞動部2024年調查，目前台灣勞動力參與率近60%，但身心障礙者勞動力參與率僅21.9%，遠低於全體水準，顯示進入職場仍是重大挑戰。為了協助身心障礙者發揮所長、降低就業落差，台北富邦銀行攜手國立臺灣師範大學特殊教育中心啟動「羽翼分行」金融培力計畫，讓特教生接受正規行員培訓並進入分行實習，在真實職場中累積經驗，開啟更多可能。

北富銀自2021年起率先與松山家商合作展開「羽翼分行」計畫，2025年則進一步拓展至大專院校，與師大特教中心攜手帶領更多特教生接受金融職能培訓。「羽翼分行」的核心理念，是讓社會看見身心障礙者的多元能力，翻轉過去僅能從事重複性工作的刻板印象。過程中，北富銀不僅會提供實習名額，更精心規劃專屬培訓課程、安排職場導師及獎勵機制，讓學生在支持中成長，同時也讓民眾透過臨櫃互動認識特教生的潛能，播下多元共融的種子。

目前，師大已有三位特教生通過行員訓練考核，分別在古亭分行、師大分行及信安分行實習。從初次面對客戶緊張到手心冒汗，到後來能主動與客戶問候、獨立完成存款業務，學生們都肯定「羽翼分行」讓他們跨出職涯第一步，不僅能接觸課堂上無法體驗的真實服務情境，更幫助他們培養正確的工作態度與技巧，並學習應對各種臨櫃需求與突發狀況，對提升就業能力、建立自信有極大幫助。

北富銀行政長郭佳綾表示，我們相信每個孩子都有潛能，只需要給予適當的支持與機會，就能讓潛力轉化為價值，無論學員完訓後是否選擇留在金融業發展，「羽翼分行」的洗禮仍能幫助他們養成與人互動、執行細密任務的能力，培養自信心，未來在就業時，便能不侷限於較少與人互動的行業，擁有更多選擇。「羽翼分行」的存在， 可以提醒大家用更多元的視角定義職場，當更多特教生被培訓、被信任、被期待完成專業工作時，體現的不僅是個人的成長，更是社會的進步，是你我對「多元共融」理念的認同與落實。

師大特教中心主任胡心慈指出，教育的終點不是畢業，而是能順利銜接生活與未來。過去，金融業幾乎沒有為特教生打開這扇門，北富銀「羽翼分行」改變了這個現狀，讓學生在真實環境中學習專業，也讓企業與社會看見多元人才的可能。我們希望這不只是一次合作，而是一個示範，推動更多企業給予身心障礙者機會，讓共融成為職場的基本標準。

秉持「正向力量 成就可能™」精神，北富銀積極將共融理念延伸至青少年金融教育，持續辦理「小富翁理財營」、推動高中職入校防詐宣導，並與非營利組織合作提升金融素養與數位安全意識，以金融業的專業與影響力讓更多青少年受惠。未來，北富銀將繼續擴大合作範疇，攜手更多學校、機構與企業，共創友善環境，幫助孩子們在支持中展翼飛翔。