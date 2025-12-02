中信產獲金管會評鑑「優良」 穩健治理、落實內控受肯定

穩健治理、落實內控獲官方肯定！台灣人壽保險股份有限公司子公司中國信託產物保險公司於114年保險業稽核工作考核評鑑，榮獲金管會評核「優良」，金管會副主委陳彥良親自授獎予中國信託產險總稽核鄭秀娟，肯定中國信託產險長期強化風險管理、提升公司治理的優異表現。

金管會每年透過稽核評鑑，評核保險公司組織獨立性、查核深度、內控制度運作、缺失改善與追蹤等面向，檢視保險業在公司治理與風險管理是否合規，確保穩健經營、保障客戶權益。中國信託產險稽核評鑑今年榮獲「優良」認證，強調這項殊榮非單一年度的成績單，而是中國信託產險長期落實金融監理精神，透過制度化管理，強化內控與風險控管的具體成果，不僅展現在每年成長的經營績效，更為保戶打造最安心的金融安全網。

中國信託產險指出，保險業的核心價值是保障保戶權益，公司積極落實金管會的監理精神，逐步優化內部管理框架，包括強化風險辨識與控管、資訊安全維護，並提升跨部門作業透明度；董事會亦發揮監督功能，定期審閱稽核與內控成效，為保戶提供優質金融服務體驗與安心保障。

面對金融環境變動各項挑戰，中國信託產險將以合規為最高原則布局推展業務，在客戶資料保護、服務流程優化、作業風險管理，持續強化精進內控作業、風險預警機制與公平待客，以優質穩健的經營策略，「守護與創造」保戶美好未來。