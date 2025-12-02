降息預期升溫！債市全面回穩 投資級企業債近33億美元湧入

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

針對近期債市，安聯投信表示，根據聯準會褐皮書顯示近幾週美國整體消費支出進一步下降，更多官員也呼籲12月需要降息，使美國公債殖利率小幅走低，債市全面上漲，其中投資級債上漲，資金淨流入降溫；非投等債反彈，風險債資金兩樣情。

經濟數據降溫激勵降息預期，債市全面上漲。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2025年11月21日至11月26日止近一周，三大債市仍保持淨流入；其中，投資級企業債淨流入金額32.9億美元；新興市場債淨流入13.3美元；非投資等級債基金淨流入10.9億美元。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，市場情緒持續改善，主要歸因於強於預期的經濟、企業獲利調升、聯準會持續降息、大而美法案，以及貿易政策相關的不確定性下降。展望後市，策略上仍建議以美股、可轉債、非投資等級債的均衡配置，透過分散投資組合、及多重收益來源掌握長期投資機會。

其中在可轉債市場部分，謝佳伶表示，主要推力來自企業希望降低票息成本、滿足再融資需求與中小型企業對股價上漲潛力樂觀看法。除分散化優勢外，新發行量也擴大潛在投資機會，帶來更具吸引力條件與良好的風險報酬比。

在非投資等級部分，謝佳伶表示，目前美國非投資債市場殖利率超過7%，2025年有望帶來超過票息的報酬率，債券價格折價與較高票息有望提供上漲機會及較低波動度。

信用基本面穩健，短期再融資壓力有限，企業財務紀律維持良好，整體信用品質結構持續改善。在此環境下，新發行量可望維持穩定、利差維持低位、違約率則有望低於長期平均。

