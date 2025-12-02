快訊

解放軍「無人機航母」四川艦 強大近防火力一半在艦尾

手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

遠銀舉辦首屆十樂獎學金 鼓勵展望會學子突破自我

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
遠東商銀總經理周添財(前排右四)率團隊攜手台灣世界展望會舉辦首屆「遠銀十樂獎學金頒獎交流會暨職場體驗」，與台灣世界展望會副會長黃耀忠(前排左三)、台北遠東香格里拉飯店訓練部經理陳漢禹(前排左一)、遠東新世紀紡紗織染成衣事業部創新研發中心資深經理謝璁毅(前排右二)等遠東集團關係企業及受獎學生、親友們共同留念合影。圖／遠東商銀提供
遠東商銀與台灣世界展望會(以下簡稱展望會)日前於台北遠東香格里拉飯店合作舉辦首屆「遠銀十樂獎學金頒獎交流會暨職場體驗」，除展現金融業支持展望會全台優秀大專兒少的創新公益模式，更延續遠東商銀「樂益心旅程」的精神，結合公益與金融力量，提供財務支持，透過多元職場體驗助學子突破自我邁向成功。

「遠銀十樂獎學金」係由遠東商銀邀請展望會支持的品學兼優的大學生及其親友共襄盛舉，為延續「樂益心旅程」的核心價值，本次活動不僅提供每位獲獎學生2萬元的獎學金支持，更結合遠東集團多元企業資源，設計創新「一日職場體驗」，力助學子探索未來職涯方向，積極迎接挑戰。

「教育是改變命運的關鍵力量。」遠東商銀周添財總經理表示，在今年的評選中，也讓我們發現全台有許多具有相當潛力的優秀學生，因為經濟限制沒辦法追逐夢想，這次遠銀十樂獎學金目的是透過實際行動支持展望會品學兼優的大學生們，並搭配職場體驗的實際互動，讓學生親身瞭解不同產業的構面，同時鼓勵其勇敢追逐夢想。

在「一日職場體驗」活動部分，遠東商銀精心安排櫃檯人員、理財顧問等多元面向的金融工作分享，帶領學生走進銀行的真實日常，同時也揭開經營YouTube和Podcast自媒體的創意一面，讓學生看到銀行除了專業，更能展現活力與創新；台北遠東香格里拉飯店則邀請學生進行餐廳巡禮、學習中西餐禮儀等眉角；紡織業龍頭遠東新世紀則透露為世界盃足球賽訂製的抗爆足球衣及紡織技術秘辛，讓學生聽得津津樂道。此外，也請獲獎學生分享彼此對未來職場的想法和回饋，相互激勵學習，並作為日後每屆「一日職場體驗」活動的養分，引領他們找到專屬的職場賽道。

周添財進一步指出，遠東商銀長期致力推動社會公益與教育扶持，以「遠領永續 共創未來」的ESG經營核心，將金融力量轉化為實質影響力，實現共榮社會。「遠銀十樂獎學金」將成為學子追夢路上的堅實根基，並持續整合遠東集團關企多元資源，提供更適切且創新的模式，支持學生探索自我勇敢逐夢。遠東商銀期望成為一個不僅是提供專業金融服務，更是以財富管理的遠銀十樂品牌精神，帶來快樂與希望的企業。

職場 遠東商銀 獎學金

