信託公會推「資產整合型安養信託」 四大面向強化高齡金融服務

信託公會推動「資產整合安養信託」，信託公會理事長邱月琴指出，所謂資產整合型安養信託，意指可將現金、投資、保單、不動產等不同型態的資產納入同一信託架構，依委託人需求整合不同功能性服務，不僅延長退休金使用年限，也能使資金運用更有效率。

今年公會委託專家撰擬兩份研究報告，一是「整合型全方位安養信託規劃報告書撰寫範本及流程」，作為業者提供客戶資產整合建議時的依循架構；二是「信託業受託不動產風險管理策略」，協助業者降低承作不動產信託的風險與疑慮，使資產整合型信託更能落實推動。

邱月琴表示，要推動資產整合安養信託，信託業仍需在四大面向強化能量：首先，建置便捷的信託數位系統是關鍵基礎建設，信託公會與聯合信用卡中心合作建置之跨行「信託資訊傳輸平台」正在發展中，未來信託帳戶支付將可像刷信用卡一樣便利；其次，信託可廣泛應用於退休金準備、都更危老、綠能環境保護、公益服務等，對社會價值深具貢獻，是非常值得永續推行的工具；第三，信託業需深化跨產業合作，惟透過異業結盟開發更多創新商品與服務模式；最後信託應成為一般大眾都負擔得起、用得到的服務，使信託真正成為普惠金融的實踐工具。

信託公會為加強信託中高階主管經驗與實務交流，今(114)年12月2日以「整合型全方位安養信託規畫報告書撰寫參考範本及作業流程」，與「信託業受託不動產之風險管理策略」為題舉辦研討會，邀請金管會銀行局局長童政彰蒞臨致詞，並舉行「信託業合作創新及推廣信託績優機構團體」與「信託宣導績優單位」頒獎典禮，以表彰業者在推動信託業務的努力與成果。

銀行局局長童政彰表示，金管會已於113年12月31日發布「信託業務發展策略藍圖」，作為我國信託業長期發展的行動方針，以「創新、普惠、永續」為目標，透過六大策略推動信託制度與社會需求接軌，引導信託業持續強化專業與服務能量，促進信託功能在社會多元與永續發展中的深化運用。高齡者退休安養除了要準備好財產之外，更重要的是要有人提供服務。辦理信託要將信託財產移轉到受託人名下，所以民眾對受託人要有高度信賴關係，成立信託由受託人與跨業結盟提供服務。日本信託巨擘新井誠教授提到歐洲的信託有典範轉移的趨勢由高端客戶至普惠大眾，未來也期許信託業者從創新、數位、人才、普惠、永續、結盟等面向，發展全齡信託。