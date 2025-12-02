保險商品銷售挹注 公股銀前三季財管手續費亮眼

今年前三季公股銀行財富管理淨手續費收入表現亮眼，幾乎各家都有雙位數成長，成為貢獻手續費淨收入最重要的動能，其中普遍受惠於保險商品銷售亮眼挹注，帶動財富管理淨手續費收入。公股銀行主管指出，財管手收預期第四季仍可維持動能，全年有望續創佳績。

以年增率來看，華南銀行前三季財管淨手收較去年同期成長35.5%，台企銀前三季財管淨手收也年成長19.57%；另外，合庫銀行、兆豐銀行、彰化銀行與去年同期相比，也同樣有10%以上的年成長率。

其中，各銀行財管淨手收占整體手續費淨收益的比重來看，華南銀行前三季已上揚至77%，彰化銀行占比也達到73.51%，合庫銀行占比約64%、台企銀占比63%；兆豐銀行則約占48%。

兆豐金主管表示，財富管理手續費收入已是本行最大的手續費收入來源，財富管理淨手續費收益已占整體淨手續費收益48％，未來將持續強化財管業務動能、深化高資產客戶經營，並透過數位化服務，提升客戶體驗。

華南銀行主管則分析，從財管淨手收的結構來看，其中以保險、基金為雙主力，特別是保險手收顯著拉升，原因在於，今年以來關稅、匯率及降息等議題發酵，資本市場震盪幅度加大，投資人基於風險趨避，轉向防禦型金融商品，因此讓前三季保險手收大幅成長85%，展望明年，有望持續維持動能。

合庫銀主管也表示，前三季財富管理手續費收入比去年同期成長13.7%，主因是推出保險行銷專案使得保險手續費收入較去年同期增加7.49億元，年增34.26%。

台企銀主管指出，財管淨手收年成長19.57%，成長動能主要是銷售保險亮眼，挹注盈餘，其中保險手續費淨收益占財富管理業務比重約近八成，最主要來自美元壽險商品，展望2026年，財管淨手收目標將比2025年成長，策略將著重於保險、基金與海外債商品。

其中，在保險業務推展上，將與多家保險公司共同推展，主流商品集中於保障型、儲蓄型及資產傳承等商品居多；基金與海外債則以債券型基金與高信評等級海外債為主要推展方向，藉由穩定配息特性、兼顧風險控管的前提下，提供客戶穩定收入來源。

彰銀則表示，財管淨手收成長主要是來自保險商品銷售表現亮眼，其中高保障型壽險商品因符合客戶保障與資產傳承需求，推動成效良好，也帶動整體手續費升入提升。展望2026年，將延續保障型商品的穩健推動，並進一步擴增高資產業務商品，並深耕高資產客群。