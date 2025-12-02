數位信任×策略投資！揭曉國泰證券獲獎數據心法

國泰證券提供 國泰證券提供

回顧2024年迄今，台灣股市像是一場停不下來的雲霄飛車；全年成交量衝破99.8兆元，年增46.7％，創下歷史新高。根據證交所資料，30歲以下族群在零股市場佔比已逾六成，ETF定期定額參與人數亦突破200萬人，零股交易更像是年輕世代的入場券，金額大增59%。這數據背後，是一個個30歲不到的年輕臉孔，他們渴望參與市場，卻也往往在波動中感到迷惘。

「投資，真的能簡單一點嗎？」這是多數新手、小白們的心聲。

國泰證券聽見了！他們不只看見數據的跳動，更看見了投資人對「資產增值」與「風險控管」的焦慮。於是，他們選擇了一條不一樣的路，用「數位券商」的領航者來定位自己，透過「數位」及「數據」的思維，從獲客、經營到服務，藉由科技賦能客戶標準化的項目，再以營業員協助客戶完成需要專人服務的業務。

我們透過數據驅動，發掘客戶偏好及需求，提升營收的上行空間 (upside potential)；透過數據建模，客觀且精準地執行風控，降低經營的下行風險(downside risk)，不斷循環迭代此過程，擴大經營成效，這些策略都是讓國泰證券ROE（Return on Equity，股東權益報酬率）高達15％，在國內證券業名列前茅的關鍵原因。

國泰證券2024年稅後淨利41.8億元，年增98%，創下全台全年獲利歷史新高；更榮獲有「外資奧斯卡」之稱的《Extel》肯定，BSI英國標準協會「數位信任獎」。《網路溫度計DailyView》帶你揭曉，「2025第八屆網路口碑之星」本屆得主的獲獎實力。

讓錢自己會「長大」！首創「股息再投資」

你是否也有這樣的經驗？領到了ETF或股票的配息，幾百幾千塊入帳，覺得開心卻又不知道該怎麼處理，最後常常不知不覺就花掉了？國泰證券發現了這個痛點，挖掘分析客群結構，年輕投資人與投資新手佔了相當大的比例。這些族群相較於資深投資者，更在意「資金的穩定累積」與「風險的可控性」，國泰證券分享觀察，「他們追求的安全感並非短期報酬的劇烈起伏，而是能夠在時間中持續看到財富的成長」，「穩健投資」成為國泰證券與這群客戶之間建立信任的核心語言！國泰證券設計出一系列能降低投資門檻、分散風險、並強化紀律投資習慣的工具。

・台股定期定額股息再投資：2024年首創新功能，將配息自動投入原標的，使報酬能以複利形式滾動成長，讓客戶能夠更輕鬆投資、累積資產；也就是讓投資人不必擔心進場時機的判斷，以平均成本法長期累積資產。消息曝光後也引發網友討論，紛紛表示「很需要！」「開起來才能真正做到複利滾存，讓資產長大更快」、「之前會手動回買，但偶爾太忙就會忘記，還好國泰有設計再投資的功能」，真正滿足投資者需求與解決痛點，受到使用者的正面肯定。國泰證券表示，定期定額的客戶，4成以上開啟「股息再投資」。

這就是傾聽使用者聲音後，真正解決客戶需求，讓客戶滿意後，又來帶好評的正向循環。對我們來說，真正的創新，不在於功能酷炫，而是能不能解決客戶投資旅程的痛點。

・定期定額智慧加減碼機制：2023年首家銀行推出，只要設定股價低於／高於季均價，系統就會自動執行加碼／減碼，讓客戶不會錯過投資機會。運用數據分析，在市場低檔時自動提高扣款金額、高檔時適度減碼，幫助用戶用更理性、量化的方式控制風險；而股息再投資功能，則將配息自動投入原標的，使報酬能以複利形式滾動成長。這些設計不僅滿足年輕與初學投資人對「穩定、可預期、安全」的心理需求，也讓他們在投資過程中逐步建立對市場的理解與自信，從而形成一種「被陪伴成長」的安全感。

聽著盧廣仲吃早餐 投資也能這麼Chill？

「對啊，對啊～」歌手盧廣仲那首熟悉的〈早安，晨之美〉旋律響起，投資不再是西裝筆挺的嚴肅話題，而是像吃早餐一樣日常且輕鬆的事。

國泰證券深知年輕人對「複委託」有距離感，總覺得美股投資門檻高、手續費率高，還要收最每筆15至40美元的門檻。透過盧廣仲的創意改編歌曲，MV影片上線6個月，觀看次數已累積逾293萬次。用最接地氣的方式告訴大家：認識國泰證券的低手續費優惠及沒有門檻，反而會願意主動來了解美股投資，拉近年輕人與美股投資的距離。國泰證券身為國內複委託市占率法人跟零售的雙料冠軍，希望能讓更多投資者知道：「投資美股不再是少數人的特權，而是人人都能參與的機會！」讓理財成為生活的一部分。

不只服務年輕人，團隊的溫度也落實在高齡長輩們。在全台11個據點設立的「銀色櫃檯」，提供老花眼鏡、視障簽名板等輔具，還有不用排隊的專屬通道，並安排同仁接受友善服務培訓。過去一年，這種跨世代的體貼，讓國泰證券整體網路互動力年增215.5%，獲得「2025第八屆網路口碑之星」數位經濟領域「數位證券」策略卓越獎。

凌晨兩點的焦慮 智能「阿發」接住你

投資市場瞬息萬變，但客服專線卻有下班時間？國泰證券有智能助理「阿發」，全年無休。2020年版的初代阿發，主要聚焦在智能客服，以對話式的介面解答客戶問題。

用科技賦能客戶，讓投資變得更輕鬆、更有溫度。

團隊分享，2024年有一檔現象級ETF募集，許多券商都因為人工作業不及，而無法應付大量湧入的委託，導致眾多客戶抱怨，但國泰證券的客戶僅須跟阿發對話，即可輕鬆完成ETF申購，也讓國泰證券創下ETF募集的新高紀錄。2025年的「阿發」已進化成一位全能管家，他能處理8成以上客戶的常見問題，實踐用科技解決繁瑣，把時間留給生活。

左手拿「外資奧斯卡」 右手拿資安大獎

在投資世界裡，信心比黃金更珍貴。

2025年，國泰證券在近3,000位專業機構投資人的票選中脫穎而出，奪下《Extel》評比台灣本土券商第一。國泰證券表示，此榮耀代表著國泰證券與期貨團隊研究品質與法人服務獲得國際級專業認可，投資人可以更有信心地倚重我們的研究報告與市場觀點，在波動市場中快速掌握資訊，降低決策風險。

2024年11月獲得BSI英國標準協會「數位信任獎」卓越獎，兩大獎項的雙重肯定，提升數位信任相關話題「正面聲量」年成長105.4%。團隊非常堅定地分享，將持續打造智慧化、客製化的數位金融服務，同時深化ESG主題投資研究，在永續、區域化投資趨勢下，帶給市場新的面貌與突破，從治理到隱私滴水不漏。

彩蛋預告：用「小樹點」也能投資

國泰證券已取得金管會金融業務試辦許可，在2025年底前，試辦創新服務，讓客戶的「小樹點」（點數）可以直接折抵台股定期定額的投資金額。想像一下，平日刷卡消費累積的點數，不僅能兌換商品及電子票券、折抵保費等，未來都能變成投資帳戶裡的真金白銀，團隊分享「期待能在網路上引發更多正面的聲量」；這不僅是「消費變現」，更是將理財完美融入生活的最後一塊拼圖。

我們常提醒數位團隊要能夠「接地氣」，傾聽客戶的聲音，為客戶解決問題。

對內，國泰證券透過客服、阿發、問卷、使用者訪談，實際了解客戶需求；

對外，則觀察社群、論壇、討論區的投資人，對股票投資的問題與期待，都會成為我們的規劃依據。

在這個資訊爆炸的時代，我們不缺下單的工具，缺的是一份「懂你」的連結。從國泰證券這一年的軌跡，我們看見的不是冰冷的金融擴張，而是一種溫柔的堅持：堅持降低門檻、堅持守護資產、堅持讓投資變得更簡單。

