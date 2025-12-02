富邦金首席經濟學家羅瑋預期 明年日圓匯價高點落在145~147

日銀總裁植田和男釋出明確升息訊號，外界關注日圓走勢。富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋昨（1）日分析，由於日本央行12月升息箭在弦上，明年日圓匯價高位應落在145至147區間。

此外，台灣央行將於12月18日召開第4季理監事會，羅瑋預測今年央行將維持利率不變，而明年上半年則預估降息兩次，每次降半碼，主要是為了支持受到台美關稅影響的傳產。

富邦金昨日舉行2026富邦財經趨勢論壇。羅瑋表示，明年第1季金融市場有六大觀察重點，第一，法人機構1月實現獲利調節部位；二，美國兩黨協商期限為明年1月30日，若協商未果聯邦政府關門時間可能超過今年的43天；三，明年1月底將公布第4季經濟成長率，對等關稅對各國經濟造成的傷害可能為市場帶來震撼。

第四，明年2月科技股公布財報，若營收、資本支出或未來展望不如預期，將引發科技股波動；第五，農曆新年長假年後可能出現補漲或補跌；第六，Fed人事變化及政策動向，將引領市場氛圍出現重大轉變。在風險與機會並存的情境下，2026年整體仍將呈現「股優於債」的資產配置格局。

羅瑋預估，日圓會在156至157區間觸底，隨12月日本央行將召開貨幣會議，很快會對外表態後續政策動向，一表態，日圓將一路回升，高點可能落在145至147。