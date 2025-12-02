快訊

惠譽：融資租賃業展望中性

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

國際信評機構惠譽對亞太地區已開發市場的融資租賃公司2026年行業展望為中性。不過，台灣融資租賃行業展望維持惡化，因對高收益類消費金融產品的市場監管趨嚴，以及人工智慧（AI）相關科技供應鏈以外的經濟活動疲弱，客群偏向傳統產業易受國際貿易摩擦影響，持續壓抑資產成長、資產品質與獲利能力。

惠譽指出，經濟回穩、利率正常化及適度資產增長前景，應可在穩健的市場地位支撐下，促使亞太地區已開發市場融資租賃公司整體表現維持穩定。較寬鬆的全球融資環境將支撐日本與南韓利差，相比之下，台灣融資租賃公司的行業展望仍為惡化，因其集中於中小企業曝險，對景氣循環下行敏感度更高。

惠譽表示，除與AI相關科技供應鏈外，疲弱的產業活動將持續對台灣融資租賃公司的資產品質造成壓力，其中小企業客群偏向內需與傳統產業，易受國際貿易摩擦影響。在經濟走弱之際，增長放緩且應收帳款回收期拉長，減損放款比率可能維持在較高水準。

